"Пэлас" предложил Олисе новый контракт
"Кристал Пэлас" предпринял попытку предотвратить уход Майкла Олисе, предложив своему вингеру новый контракт на улучшенных условиях.
"Пэлас" бессилен помешать уходу Олисе этим летом, потому что действующий контракт Майкла предусматривает отступные в 60 миллионов фунтов.
Судьба Олисе находится в его собственных руках, однако "орлы" надеются, что Майкла посвятит их клубу хотя бы еще один сезон.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Пэлас" уже сделал Олисе предложение о новом контракте с увеличенной зарплатой и новым пунктом о выкупе, активировать который можно будет уже в следующем году.
Несмотря на это, "Челси" уверен в достижении компромисса с Олисе в ближайшее время. Ранее насчет 22-летнего француза также обратились "Ньюкасл" и "Бавария".
20.06.2024 07:00
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