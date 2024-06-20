Анонс матча Дания — Англия

В своем втором матче на групповом этапе Евро-2024 сборная Англии сыграет против Дании.

Англичане стартовали в Группе C с победы 0:1 над Сербией, хотя своей осторожной игрой, особенно во втором тайме, расстроили многих болельщиков.



В то же время датчане благодаря голу полузащитника "Манчестер Юнайтед" Кристиана Эриксена добыли ничью 1:1 против Словении.



В случае победы Англия досрочно выйдет в плей-офф, а если при этом Сербия не проиграет Словении, то подопечные Гарета Саутгейта застолбят за собой первое место к квартете.



Выиграть свою группу англичанам важно не только в плане потенциального соперника — занявшая первое место в квартете команда получит дополнительный день отдыха в 1/8 финала.



- Англия еще никогда не стартовала на Чемпионате Европы с двух побед подряд.



- В минувшее воскресенье против Сербии англичане совершили только 12 касаний в чужой штрафной, и это их худший показатель в матче Чемпионата Европы с 2012 года.



- Только у сэра Альфа Рамсея (67% — 8 из 12) как тренера выше доля побед со сборной Англии на больших турнирах, чем у Гарета Саутгейта (60% —12 из 20).



- Англия не пропустила ни одного гола в пяти последних матчах группового этапа на Чемпионатах Европы, и это самая продолжительная серия такого рода в истории соревнования.



- Дания выиграла лишь один из шести последних матчей на групповом этапе Чемпионатов Европы (1 ничья, 4 поражения) — 4:1 против России на Евро-2020, благодаря чему вышла в 1/8 финала.



- Дания совершила 583 передачи с точностью в 89% против Словении в минувшее воскресенье (1:1), по обоим показателям установив свой рекорд на Чемпионатах Европы (с момента начала подсчета этих показателей Opta в 1980 году).



Защитник Люк Шоу по-прежнему не готов играть за сборную Англии, продолжая восстановление после травмы задней поверхности бедра. Место Фила Фодена в стартовом составе под угрозой после невыразительного матча против Сербии.



Евро-2024. Группа C. 2-й тур

Сборная Дании — сборная Англии

Франкфурт. Стадион "Дойче банк Парк". 19:00 Онлайн-трансляция Прогноз