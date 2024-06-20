Тодибо не будет в "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи насчет приобретения защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо.

Изначально Тодибо был в шорт-листе "Юнайтед" по укреплению центра обороны — одной из наиболее проблемных позиций в команде Эрика Тен Хага в минувшем сезоне.



Однако проблема в том, что "Ницца" принадлежит сэру Джиму Рэтклиффу, который с недавних пор владеет 27.7% акций "Юнайтед".



Несмотря на то, что УЕФА разрешил "Юнайтед" и "Ницце" одновременно сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне, обсуждавшиеся несколько месяцев планы по трансферу Тодибо не получили зеленый свет.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, трансфер Тодибо из "Ниццы" в "Юнайтед" противоречил бы правилам УЕФА, поэтому в данный момент выглядит крайне маловероятным.



Добавим, "Юнайтед" следил за Тодибо еще до прихода Рэтклиффа. "Красные дьяволы" рассматривали Жан-Клера в качестве замены для Харри Магуайра, который едва не отправился в "Вест Хэм" прошлым летом.