Шоу пропустит матч против Дании

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу не сыграет за сборную Англии против Дании на Евро-2024.

В прошлое воскресенье главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил голландскому телевидению, что 28-летний Шоу пропустит все три матча в Группе C.



И пока прогноз Тен Хага сбывается, потому что Шоу не сыграл в Сербией и не сыграет против Дании в четверг. Люк все еще восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, не имея игровой практики с февраля.



"Люк не примет участия завтра. Вообще-то, он движется по графику, который мы определили изначально. Пару дней назад мы надеялись, что сможем ускориться, но ему нужно проделать объем работы чуть больше. Есть дни, когда ему нужно трудиться больше, чем остальному коллективу".



"Люк — выдающийся игрок, и поэтому мы приняли решение взять его, несмотря на то, что он так давно не играет. Мы надеемся, что он будет доступен как можно скорее. Я не хочу устанавливать сроков здесь и сейчас, но его восстановление идет хорошо", — цитирует главного тренера англичан Гарета Саутгейта Evening Standard.