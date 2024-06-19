"Астон Вилла" согласовала покупку Матсена у "Челси"
"Астон Вилла" согласовала приобретение левого защитника "Челси" Яна Матсена.
Вторую половину минувшего сезона Матсен провел в дортмундской "Боруссии" на правах аренды, и финалист последнего розыгрыша Лиги Чемпионов сделал все возможное, чтобы сохранить Яна.
Как уточняет The Athletic, пункт о выкупе за 35 миллионов фунтов был доступен только для "Боруссии", которая его так и не активировала до установленного дедлайна.
Дело в том, что "Боруссия" просто не смогла позволить себе постоянный трансфер 22-летнего голландца, учитывая размер компенсации и зарплату.
Этой ситуацией воспользовалась "Вилла", которая уже договорилась с "Челси" о стоимости Матсена в размере 37.5 млн. фунтов. А с самим Яном бирмингемский клуб согласовал условия личного контракта до 2030 года.
Главный тренер "Виллы" Унаи Эмери является огромным поклонником Матсена и хочет, чтобы Ян помог его команде в Лиге Чемпионов.
Добавим, контракт Матсена с "Челси" должен был истечь в июне 2025, но в январе "синие" его продлили на 12 месяцев, после чего Ян был отправлен в Дортмунд, где проявил себя с лучшей стороны.
19.06.2024 22:00
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Последние комментарии:
Как Терри отпустил два таких ЗМ из клуба?!
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ШАКИРЫЫЫЫЧ!
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https://www.instagram.com/reel/C5kElSUS8qf/?igsh=cG9xZ20yeGNlcjJh
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Le mars = sram eL.
Шах и мат, челкарь!
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Голяяясссссо!
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Попылят сезон в ЛЧ Вилланы и на родное 8-е с такими покупками.
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Выражаю благодарность фапл.ру
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