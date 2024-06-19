"Астон Вилла" согласовала покупку Матсена у "Челси"

"Астон Вилла" согласовала приобретение левого защитника "Челси" Яна Матсена.

Вторую половину минувшего сезона Матсен провел в дортмундской "Боруссии" на правах аренды, и финалист последнего розыгрыша Лиги Чемпионов сделал все возможное, чтобы сохранить Яна.



Как уточняет The Athletic, пункт о выкупе за 35 миллионов фунтов был доступен только для "Боруссии", которая его так и не активировала до установленного дедлайна.



Дело в том, что "Боруссия" просто не смогла позволить себе постоянный трансфер 22-летнего голландца, учитывая размер компенсации и зарплату.



Этой ситуацией воспользовалась "Вилла", которая уже договорилась с "Челси" о стоимости Матсена в размере 37.5 млн. фунтов. А с самим Яном бирмингемский клуб согласовал условия личного контракта до 2030 года.



Главный тренер "Виллы" Унаи Эмери является огромным поклонником Матсена и хочет, чтобы Ян помог его команде в Лиге Чемпионов.



Добавим, контракт Матсена с "Челси" должен был истечь в июне 2025, но в январе "синие" его продлили на 12 месяцев, после чего Ян был отправлен в Дортмунд, где проявил себя с лучшей стороны.