"Астон Вилла" согласовала покупку Матсена у "Челси"

Ян Матсен "Астон Вилла" согласовала приобретение левого защитника "Челси" Яна Матсена.

Вторую половину минувшего сезона Матсен провел в дортмундской "Боруссии" на правах аренды, и финалист последнего розыгрыша Лиги Чемпионов сделал все возможное, чтобы сохранить Яна.

Как уточняет The Athletic, пункт о выкупе за 35 миллионов фунтов был доступен только для "Боруссии", которая его так и не активировала до установленного дедлайна.

Дело в том, что "Боруссия" просто не смогла позволить себе постоянный трансфер 22-летнего голландца, учитывая размер компенсации и зарплату.

Этой ситуацией воспользовалась "Вилла", которая уже договорилась с "Челси" о стоимости Матсена в размере 37.5 млн. фунтов. А с самим Яном бирмингемский клуб согласовал условия личного контракта до 2030 года.

Главный тренер "Виллы" Унаи Эмери является огромным поклонником Матсена и хочет, чтобы Ян помог его команде в Лиге Чемпионов.

Добавим, контракт Матсена с "Челси" должен был истечь в июне 2025, но в январе "синие" его продлили на 12 месяцев, после чего Ян был отправлен в Дортмунд, где проявил себя с лучшей стороны.


Метки Астон Вилла, Боруссия, Матсен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2024 22:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 19.06.2024 22:34 # brown-ale
    Как Терри отпустил два таких ЗМ из клуба?!

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  2. dexter 19.06.2024 22:27 # dexter
    ШАКИРЫЫЫЫЧ!

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  3. electric 19.06.2024 22:21 # electric
    https://www.instagram.com/reel/C5kElSUS8qf/?igsh=cG9xZ20yeGNlcjJh

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  4. electric 19.06.2024 22:15 # electric
    Le mars = sram eL.
    Шах и мат, челкарь!

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  5. dexter 19.06.2024 22:14 # dexter
    Голяяясссссо!

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  6. dexter 19.06.2024 22:05 # dexter
    Попылят сезон в ЛЧ Вилланы и на родное 8-е с такими покупками.

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  7. gameboy 19.06.2024 22:02 # gameboy
    Выражаю благодарность фапл.ру

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