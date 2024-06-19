"Лацио" договаривается о покупке Гринвуда

Мейсон Гринвуд "Лацио" вступил в переговоры с "Манчестер Юнайтед" о приобретении нападающего Мейсона Гринвуда.

Завершив сезон аренды в "Хетафе", теперь Гринвуд дожидается, какое решение насчет его будущего примет "Юнайтед".

"Красные дьяволы" не собираются ни восстанавливать Гринвуда в качестве игрока своей первой команды, ни снова отправлять его в аренду, предпочитая продать Мейсона в это трансферное окно.

"Лацио" — лишь один из нескольких клубов, заинтересованных в постоянном трансфере Гринвуда, однако римляне уже продвигаются в переговорах о сделке стоимостью 30 миллионов фунтов плюс бонусы.

Интерес к 22-летнему англичанину также приписывают "Ювентусу", "Наполи", "Валенсии" и дортмундской "Боруссии".

"Лацио" был заинтересован в Гринвуде еще прошлым летом, однако Мейсон отправился восстанавливать свою репутацию в "Хетафе".


Метки Гринвуд, Лацио, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2024 21:00

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