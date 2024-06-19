"Лацио" договаривается о покупке Гринвуда

"Лацио" вступил в переговоры с "Манчестер Юнайтед" о приобретении нападающего Мейсона Гринвуда.

Завершив сезон аренды в "Хетафе", теперь Гринвуд дожидается, какое решение насчет его будущего примет "Юнайтед".



"Красные дьяволы" не собираются ни восстанавливать Гринвуда в качестве игрока своей первой команды, ни снова отправлять его в аренду, предпочитая продать Мейсона в это трансферное окно.



"Лацио" — лишь один из нескольких клубов, заинтересованных в постоянном трансфере Гринвуда, однако римляне уже продвигаются в переговорах о сделке стоимостью 30 миллионов фунтов плюс бонусы.



Интерес к 22-летнему англичанину также приписывают "Ювентусу", "Наполи", "Валенсии" и дортмундской "Боруссии".



"Лацио" был заинтересован в Гринвуде еще прошлым летом, однако Мейсон отправился восстанавливать свою репутацию в "Хетафе".