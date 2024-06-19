Роб Эдвардс заключил с "Лутоном" новый контракт до 2028 года

Главный тренер вылетевшего из Премьер-Лиги "Лутона" Роб Эдвардс заключил со своим клубом новый четырехлетний контракт.

Эдвардс тренирует "Лутон" с ноября 2022. Роб сразу же вывел "шляпников" в Премьер-Лигу, победив "Ковентри" в финале плей-офф Чемпионшипа.



"Лутон" вернулся в высший дивизион после 31-летнего перерыва. "Шляпники" с самого начала были одним из фаворитов на вылет, но оформили понижение в классе только в последний день сезона.



Несмотря на то, что "Лутон" финишировал только на 18-м месте и вернулся в Чемпионшип, руководство клуба решило наградить 41-летнего валлийца новой сделкой.



"Я действительно доволен. Это были лучшие 18 месяцев моей профессиональный карьеры, и это было так весело. Давайте будем честны, мы пережили много взлетов, но и много падений. Тем не менее, я в восторге от продления нашего сотрудничества", — сообщил Эдвардс.