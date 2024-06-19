Слот: "Многие вещи останутся прежними"

Новый главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что будет работать на багаже своего предшественника Юргена Клоппа.

Этим летом "Ливерпуль" сменил не только главного тренера, но и весь тренерский штаб, однако Слот, приступивший к исполнению своих обязанностей еще 1 июня, заранее предупреждает, что кардинальных изменений в игре команды ожидать не стоит.



"Да, это большие изменения. Я ношу новую форму, и, конечно, кое-что будет по-другому, но многие вещи останутся прежними. Думаю, игроки здесь — прежние, и это, наверное, самое важное, потому что, конечно, тренеры склонны иногда думать, что у них большое влияние, и так действительно может быть, но в конце концов все зависит от игроков".



"И, думаю, фанаты здесь — прежние, поэтому многие вещи останутся прежними, и да, мы будем работать на том, что оставил Юрген, и мы увидим много похожих вещей. Но, конечно, я также привнесу свои собственные вещи, и я думаю, этого того ожидают от меня", — сообщил Слот официальному веб-сайту "Ливерпуля".



