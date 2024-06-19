Слот: "Многие вещи останутся прежними"

Арне Слот Новый главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что будет работать на багаже своего предшественника Юргена Клоппа.

Этим летом "Ливерпуль" сменил не только главного тренера, но и весь тренерский штаб, однако Слот, приступивший к исполнению своих обязанностей еще 1 июня, заранее предупреждает, что кардинальных изменений в игре команды ожидать не стоит.

"Да, это большие изменения. Я ношу новую форму, и, конечно, кое-что будет по-другому, но многие вещи останутся прежними. Думаю, игроки здесь — прежние, и это, наверное, самое важное, потому что, конечно, тренеры склонны иногда думать, что у них большое влияние, и так действительно может быть, но в конце концов все зависит от игроков".

"И, думаю, фанаты здесь — прежние, поэтому многие вещи останутся прежними, и да, мы будем работать на том, что оставил Юрген, и мы увидим много похожих вещей. Но, конечно, я также привнесу свои собственные вещи, и я думаю, этого того ожидают от меня", — сообщил Слот официальному веб-сайту "Ливерпуля".

Арне Слот


Метки Ливерпуль, Слот, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2024 19:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 19.06.2024 19:23 # high-malvern
    Вот же пидорас. А зарплату будет получать он, а не предшественник.

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  2. gameboy 19.06.2024 19:04 # gameboy
    Например что Ливерпуль фк - клуб неудачников?

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