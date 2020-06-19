Фердинанд предложил сборной Англии сделать Сака левым защитником

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд предложил сборной Англии использовать вингера "Арсенала" Букайо Сака в качестве левого защитника.

С собой на Евро-2024 главный тренер англичан Гарет Саутгейт взял лишь одного чистого левого защитника в лице Люка Шоу, но тот до сих пор не приступил к полноценным тренировкам в общей группе и не имеет игровой практики с февраля.



Против Сербии слева в обороне сыграл Киран Триппьер, у которого возникли некоторые проблемы со здоровьем во втором тайме. По мнению Фердинанда, решением для англичан мог бы стать Сака.



"Да, если Шоу не на 100 процентов в порядке, тогда мы в беде".



"Нам стоило бы использовать Сака в качестве левого защитника. Я бы сделал это, если бы мог. Если ты не можешь использовать Шоу, если ты не можешь использовать Триппьера, то я бы использовал Сака в качестве левого защитника. Я А когда мы владеем мячом, Сака становился бы левым вингером".



"Вы видели, сколько раз он разрывал крайнего защитника? Думаю, Сака был действительно хорош. Он отлично провел первые 45 минут. Он не всегда смещался в центр. Пару раз он продвигался дальше по флангу".



"Защитник не знает, в какую сторону он пойдет, но во втором тайме, когда они оказались под давлением, это было проблемой. Мы не лучшим образом отреагировали на давление", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.