МЮ попросил "Эвертон" реалистично оценивать Брантуэйта

Джаррад Брантуэйт "Манчестер Юнайтед" попросил "Эвертон" быть реалистами в оценке стоимости защитника Джаррада Брантуэйта.

На прошлой неделе "Эвертон" отклонил стартовое предложение "Юнайтед" о покупке Брантуэйта в размере 35 миллионов фунтов плюс бонусы.

"Эвертон" оценивает Брантуэйта в 70 миллионов фунтов, считая, что Джаррад должен стоить примерно столько же, за сколько в свое время в свои нынешние клубы переходили Харри Магуайр, Весле Фофана и Йошко Гвардиол.

Однако на "Олд Траффорд" считают такую позицию оторванной от реальности, особенно в свете проблем мерсисайдского клуба с финансовым фейр-плей Премьер-Лиги.

Как сообщает Daily Mirror, "Юнайтед" настаивает на своем оригинальном предложении и просит "Эвертон" быть реалистичнее. "Красные дьяволы" уверены не просто в согласовании сделки, но и в том, что сделают это в ближайшее время.


Метки Брантуэйт, Манчестер Юнайтед, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2024 17:00

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  1. sellman 19.06.2024 17:35 # sellman
    Бомжи и попрошайки, ахахахаа

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  2. quavo 19.06.2024 17:34 # quavo
    Бля это че за долбоебы там за трансферы отвечают

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  3. black-sumrak1990 19.06.2024 17:31 # black-sumrak1990
    Подними руку, и опусти.

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  4. narcot 19.06.2024 17:05 # narcot
    кринге

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