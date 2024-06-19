МЮ попросил "Эвертон" реалистично оценивать Брантуэйта

"Манчестер Юнайтед" попросил "Эвертон" быть реалистами в оценке стоимости защитника Джаррада Брантуэйта.

На прошлой неделе "Эвертон" отклонил стартовое предложение "Юнайтед" о покупке Брантуэйта в размере 35 миллионов фунтов плюс бонусы.



"Эвертон" оценивает Брантуэйта в 70 миллионов фунтов, считая, что Джаррад должен стоить примерно столько же, за сколько в свое время в свои нынешние клубы переходили Харри Магуайр, Весле Фофана и Йошко Гвардиол.



Однако на "Олд Траффорд" считают такую позицию оторванной от реальности, особенно в свете проблем мерсисайдского клуба с финансовым фейр-плей Премьер-Лиги.



Как сообщает Daily Mirror, "Юнайтед" настаивает на своем оригинальном предложении и просит "Эвертон" быть реалистичнее. "Красные дьяволы" уверены не просто в согласовании сделки, но и в том, что сделают это в ближайшее время.