Стив Купер согласился возглавить "Лестер"

Стив Купер согласился стать новым главным тренером вернувшегося в Премьер-Лигу "Лестера".

"Лестеру" потребовался новый рулевой после того, как Энцо Мареска, отработав один сезон на "Кинг Пауэр", ушел в "Челси".



Переговорив с рядом кандидатов, включая Грэма Поттера, "Лестер" остановил свой выбор на 44-летнем Купере, и Sky Sports сообщает, что стороны уже достигли договоренности об условиях сотрудничества.



Источник утверждает, что Купер изначально был наиболее предпочтительным кандидатом "Лестера", который в минувшем сезоне под руководством Марески выиграл Чемпионшип.



Купер находится без работы с декабря 2023, когда от его услуг отказался "Ноттингем Форест". На тот момент "лесники" занимали 17-е место в Премьер-Лиге, выиграв лишь один из 13 последних матчей.