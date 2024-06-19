Стив Купер согласился возглавить "Лестер"
Стив Купер согласился стать новым главным тренером вернувшегося в Премьер-Лигу "Лестера".
"Лестеру" потребовался новый рулевой после того, как Энцо Мареска, отработав один сезон на "Кинг Пауэр", ушел в "Челси".
Переговорив с рядом кандидатов, включая Грэма Поттера, "Лестер" остановил свой выбор на 44-летнем Купере, и Sky Sports сообщает, что стороны уже достигли договоренности об условиях сотрудничества.
Источник утверждает, что Купер изначально был наиболее предпочтительным кандидатом "Лестера", который в минувшем сезоне под руководством Марески выиграл Чемпионшип.
Купер находится без работы с декабря 2023, когда от его услуг отказался "Ноттингем Форест". На тот момент "лесники" занимали 17-е место в Премьер-Лиге, выиграв лишь один из 13 последних матчей.
19.06.2024 16:00
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А как же Поттер?
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