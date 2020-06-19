Будущее Мудрика в "Челси" находится под "серьезным вопросом"
Будущее вингера Михаила Мудрика в "Челси" находится под "серьезным вопросом" в свете интереса "синих" к Майклу Олисе.
В январе 2023 "Челси" потратил 89 миллионов фунтов на приглашение Мудрика из "Шахтера", однако за полтора года, проведенных на "Стэмфорд Бридж", Михаил лишь проблесками демонстрировал свой талант.
Мудрик показал, что обладает большим индивидуальным мастерством и скоростью, однако к 23-летнему украинцу как командному игроку регулярно возникают претензии.
В количественном отношении позиция вингера не является проблемной для "Челси", однако "синие" все равно решили потратиться на Олисе, и это может быть плохой новостью для Мудрика, утверждает Football Insider.
Контракт Олисе с "Пэлас" предусматривает отступные в 60 млн. фунтов, и "Челси" уже ведет переговоры по 22-летнему французу.
Не факт, что в случае приобретения Олисе "Челси" немедленно избавится от Мудрика, но если Михаил и новый сезон начнет неважно, его долгосрочное будущее на "Стэмфорд Бридж" окажется под угрозой.
19.06.2024 15:00
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Последние комментарии:
да вся лохляндия под вопросом, не только этот лох из лохси
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Братики, привет!
Повылазили говноеды с комментами про ЗП, орео просто
Вопрос вам тупым: почему за пенальти так бились Мудуэке и Джесон?
Ответ ясен как светлый день – потому что ЗП завязана на игровом времени и результатах. Белоснежка на Мудриче будет с куём по футбольным меркам сидеть, если не будет играть.
Здесь риски только в падении рыночной цены, сейчас продавать эту деревяшку не будут, так как он сильно потерял. Отдадут в аренду как матсена, а потом продадут, когда выстрелит где нибудь в говне типа Стратсбурга или 0рси0.
учите матчасть, олеги
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Мудрич отправляйте ваше резюме на наш эмейл vopros@5ka.ru
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да куда они его спихнут? у него же контракт аж до 2031 года! если и сдадут в аренду, то большую часть его зп придется компенсировать.
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Продать и забыть как страшный сон. Пока война его можно за кэш спихнуть
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