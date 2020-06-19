Будущее вингера Михаила Мудрика в "Челси" находится под "серьезным вопросом" в свете интереса "синих" к Майклу Олисе.

В январе 2023 "Челси" потратил 89 миллионов фунтов на приглашение Мудрика из "Шахтера", однако за полтора года, проведенных на "Стэмфорд Бридж", Михаил лишь проблесками демонстрировал свой талант.



Мудрик показал, что обладает большим индивидуальным мастерством и скоростью, однако к 23-летнему украинцу как командному игроку регулярно возникают претензии.



В количественном отношении позиция вингера не является проблемной для "Челси", однако "синие" все равно решили потратиться на Олисе, и это может быть плохой новостью для Мудрика, утверждает Football Insider.



Контракт Олисе с "Пэлас" предусматривает отступные в 60 млн. фунтов, и "Челси" уже ведет переговоры по 22-летнему французу.



Не факт, что в случае приобретения Олисе "Челси" немедленно избавится от Мудрика, но если Михаил и новый сезон начнет неважно, его долгосрочное будущее на "Стэмфорд Бридж" окажется под угрозой.