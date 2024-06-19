Гордон хочет, чтобы Гехи перешел в "Ньюкасл"

Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон заявил, что был бы счастлив переходом защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи к "сорокам".

Ранее в июне "Ньюкасл" подписал свободным агентом Ллойда Келли из "Борнмута", однако "сорокам" по-прежнему нужен еще один центральный защитник, потому что Тосина Адарабиойо перехватил "Челси".



Возможной целью "Ньюкасла" называется Гехи, который сейчас вместе с Гордоном и остальной сборной Англии находится на Евро-2024, и Энтони убежден, что Марк усилил бы "сорок".



"Вообще-то, я не видел, чтобы его сватали в "Ньюкасл", но тут и без слов понятно, что я был бы абсолютно счастлив его переходом, потому что он является игроком топ-уровня, и с ним наша команда стала бы лучше".



"Он игрок топ-уровня, такой хороший игрок, и я был рад, что страна увидела, как он сияет на этой сцене, потому что он такой милый парень, и он заслуживает всю ту похвалу, которую получает".



"Думаю, он был невероятен в матче против Сербии, учитывая рост нападающих, против которых он играл".



"Он выиграл каждое единоборство, он был агрессивен, совершил кучу перехватов, а его главная сила — это хладнокровие при игре с мячом, он словно полузащитник".



"Поэтому он и Стоунзи в обороне — это замечательная связка, чтобы контролировать игру", — сообщил Гордон talkSPORT.