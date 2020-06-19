Саутгейт не собирается играть в двух нападающих

Олли Уоткинс Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не собирается играть в двух нападающих на Евро-2024.

В минувшее воскресенье англичане стартовали на Евро-2024 с победы 0:1 над Сербией. Этот результат был достигнут благодаря быстрому голу Джуда Беллингема.

Многие отмечали осторожную манеру игры англичан в этом матче, особенно во втором тайме, когда подопечные Саутгейта просто оберегали свое преимущество, не рискуя.

Двумя другими соперниками англичан по Группе C являются Дания и Словения, против которых Саутгейт собирается сыграть похожим образом, с единственным нападающим в лице капитана Харри Кейна.

Как стало известно The Telegraph, Саутгейт даже на тренировках не пытается использовать двух нападающих, а значит Айвен Тоуни и Олли Уоткинс могут рассчитывать на свой шанс, лишь выходя на скамейки и меняя Кейна.

"Играл ли я с Кейном на тренировках? Нет, мы не играли вместе. Мы много работали над тактикой, но обычно я и Айвен притворялись, словно мы — Сербия. Мы были не так уж плохи! Айвен был хорош в роли Митровича, а я был Влаховичем", — сообщил Уоткинс.


Метки Евро-2024, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2024 13:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 19.06.2024 14:13 # narcot
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Сосаутгейт обсирается

    Источник: http://fapl.ru/posts/108296/?c=1

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  2. breadpeat 19.06.2024 13:35 # breadpeat
    Саутгейт не собирается ... И никогда ничего не собирался..

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  3. gary47 19.06.2024 13:17 # gary47
    Полная тактическая предсказуемость и клиническая осторожность - фирменный стиль сборной Англии. Ждем два очередных трусливых матча в группе, а затем бесславный вылет с ЧЕ. Интрига лишь в том: вылетят они как обычно, в серии пенальти или какая-нибудь Франция или Германия порвет их как грелку?!

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