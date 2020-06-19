Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не собирается играть в двух нападающих на Евро-2024.

В минувшее воскресенье англичане стартовали на Евро-2024 с победы 0:1 над Сербией. Этот результат был достигнут благодаря быстрому голу Джуда Беллингема.



Многие отмечали осторожную манеру игры англичан в этом матче, особенно во втором тайме, когда подопечные Саутгейта просто оберегали свое преимущество, не рискуя.



Двумя другими соперниками англичан по Группе C являются Дания и Словения, против которых Саутгейт собирается сыграть похожим образом, с единственным нападающим в лице капитана Харри Кейна.



Как стало известно The Telegraph, Саутгейт даже на тренировках не пытается использовать двух нападающих, а значит Айвен Тоуни и Олли Уоткинс могут рассчитывать на свой шанс, лишь выходя на скамейки и меняя Кейна.



"Играл ли я с Кейном на тренировках? Нет, мы не играли вместе. Мы много работали над тактикой, но обычно я и Айвен притворялись, словно мы — Сербия. Мы были не так уж плохи! Айвен был хорош в роли Митровича, а я был Влаховичем", — сообщил Уоткинс.