Саутгейт не собирается играть в двух нападающих
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не собирается играть в двух нападающих на Евро-2024.
В минувшее воскресенье англичане стартовали на Евро-2024 с победы 0:1 над Сербией. Этот результат был достигнут благодаря быстрому голу Джуда Беллингема.
Многие отмечали осторожную манеру игры англичан в этом матче, особенно во втором тайме, когда подопечные Саутгейта просто оберегали свое преимущество, не рискуя.
Двумя другими соперниками англичан по Группе C являются Дания и Словения, против которых Саутгейт собирается сыграть похожим образом, с единственным нападающим в лице капитана Харри Кейна.
Как стало известно The Telegraph, Саутгейт даже на тренировках не пытается использовать двух нападающих, а значит Айвен Тоуни и Олли Уоткинс могут рассчитывать на свой шанс, лишь выходя на скамейки и меняя Кейна.
"Играл ли я с Кейном на тренировках? Нет, мы не играли вместе. Мы много работали над тактикой, но обычно я и Айвен притворялись, словно мы — Сербия. Мы были не так уж плохи! Айвен был хорош в роли Митровича, а я был Влаховичем", — сообщил Уоткинс.
19.06.2024 13:00
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Сосаутгейт обсирается
Источник: http://fapl.ru/posts/108296/?c=1
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Саутгейт не собирается ... И никогда ничего не собирался..
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Полная тактическая предсказуемость и клиническая осторожность - фирменный стиль сборной Англии. Ждем два очередных трусливых матча в группе, а затем бесславный вылет с ЧЕ. Интрига лишь в том: вылетят они как обычно, в серии пенальти или какая-нибудь Франция или Германия порвет их как грелку?!
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