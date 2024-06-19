"Лестер" продвинулся в переговорах с Купером

"Лестер" продвинулся в переговорах с бывшим главным тренером "Ноттингем Форест" Стивом Купером и надеется произвести назначение на этой неделе.

Только накануне появилась информация, что "Лестер" близок к договоренности с Грэмом Поттером, который находится без работы после своего увольнения из "Челси" в апреле 2023.



Однако The Telegraph утверждает, что на самом деле гораздо более предпочтительным вариантом на замену Энцо Мареске, ушедшему в "Челси", "Лестер" рассматривает 44-летнего Купера.



"Лестер" уже значительно продвинулся в переговорах с Купером, который может заключить контракт с "лисами" в ближайшие дни.



Купер доступен безо всякой компенсации, будучи уволенным в декабре из "Форест", который он вывел наверх из Чемпионшипа и один сезон удержал в Премьер-Лиге.