"Лестер" продвинулся в переговорах с Купером

Стивен Купер "Лестер" продвинулся в переговорах с бывшим главным тренером "Ноттингем Форест" Стивом Купером и надеется произвести назначение на этой неделе.

Только накануне появилась информация, что "Лестер" близок к договоренности с Грэмом Поттером, который находится без работы после своего увольнения из "Челси" в апреле 2023.

Однако The Telegraph утверждает, что на самом деле гораздо более предпочтительным вариантом на замену Энцо Мареске, ушедшему в "Челси", "Лестер" рассматривает 44-летнего Купера.

"Лестер" уже значительно продвинулся в переговорах с Купером, который может заключить контракт с "лисами" в ближайшие дни.

Купер доступен безо всякой компенсации, будучи уволенным в декабре из "Форест", который он вывел наверх из Чемпионшипа и один сезон удержал в Премьер-Лиге.


Метки Купер, Лестер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2024 12:00

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