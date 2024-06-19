"Челси" хочет сохранить Мадуэке
"Челси" хочет сохранить вингера Нони Мадуэке, даже если сможет приобрести Майкла Олисе из "Кристал Пэлас".
"Челси" считается претендентом номер один на Олисе, несмотря на интерес к тому со стороны других грандов Премьер-Лиги. Майкл отказал "синим" прошлым летом, но сейчас, если верить слухам, готов к переезду на "Стэмфорд Бридж".
Олисе и Мадуэке — очень похожие по своему типу игроки, оба являются левшами, и оба предпочитают смещаться в центр с правого фланга.
Но, как утверждает The Athletic, "Челси" в любом случае собирается сохранить Мадуэке. "Синие" хотят обладать по два равноценных игрока на каждой позиции.
Кроме того, 22-летний англичанин, купленный у ПСВ за 30 миллионов фунтов в январе 2023, весьма позитивно завершил минувший сезон, оставив позади период адаптации.
19.06.2024 11:00
Просмотров: 318
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нужно третью Чукву из Милана купить. Тогда будет полный набор)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий