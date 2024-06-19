"Челси" хочет сохранить Мадуэке

"Челси" хочет сохранить вингера Нони Мадуэке, даже если сможет приобрести Майкла Олисе из "Кристал Пэлас".

"Челси" считается претендентом номер один на Олисе, несмотря на интерес к тому со стороны других грандов Премьер-Лиги. Майкл отказал "синим" прошлым летом, но сейчас, если верить слухам, готов к переезду на "Стэмфорд Бридж".



Олисе и Мадуэке — очень похожие по своему типу игроки, оба являются левшами, и оба предпочитают смещаться в центр с правого фланга.



Но, как утверждает The Athletic, "Челси" в любом случае собирается сохранить Мадуэке. "Синие" хотят обладать по два равноценных игрока на каждой позиции.



Кроме того, 22-летний англичанин, купленный у ПСВ за 30 миллионов фунтов в январе 2023, весьма позитивно завершил минувший сезон, оставив позади период адаптации.