"Челси" хочет сохранить Мадуэке

Нони Мадуэке "Челси" хочет сохранить вингера Нони Мадуэке, даже если сможет приобрести Майкла Олисе из "Кристал Пэлас".

"Челси" считается претендентом номер один на Олисе, несмотря на интерес к тому со стороны других грандов Премьер-Лиги. Майкл отказал "синим" прошлым летом, но сейчас, если верить слухам, готов к переезду на "Стэмфорд Бридж".

Олисе и Мадуэке — очень похожие по своему типу игроки, оба являются левшами, и оба предпочитают смещаться в центр с правого фланга.

Но, как утверждает The Athletic, "Челси" в любом случае собирается сохранить Мадуэке. "Синие" хотят обладать по два равноценных игрока на каждой позиции.

Кроме того, 22-летний англичанин, купленный у ПСВ за 30 миллионов фунтов в январе 2023, весьма позитивно завершил минувший сезон, оставив позади период адаптации.


Метки Мадуэке, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2024 11:00

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  1. gary47 19.06.2024 12:01 # gary47
    Нужно третью Чукву из Милана купить. Тогда будет полный набор)

    (ответить)

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