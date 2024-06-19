Леманн: "Англия должна улучшить свою игру"

Бывший голкипер "Арсенала" Йенс Леманн заявил, что сборная Англии должна улучшить свою игру, чтобы выиграть Евро-2024.

Англичане начали свой путь на Евро-2024 с победы 0:1 над Сербией в минувшее воскресенье, однако Леманн считает, что для фаворита турнира команда Гарета Саутгейта сыграла чересчур слабо.



"В воскресенье Англия была слишком осторожна против Сербии. Своей игрой в первом тайме они показали, почему являются претендентом на победу на Евро-2024, но второй тайм разочаровал".



"Возможно, Гарет Саутгейт выбрал сомнительную тактику, но он произвел хорошие замены, чтобы довести игру до победы, и казалось, что это лишь вопрос усталости".



"Учитывая интенсивность Премьер-Лиги, я симпатизирую Саутгейту, потому что на больших турнирах тебе неминуемо приходится терпеть. А с Англией это так со времен, когда я играл в Премьер-Лиге".



"Все эти игроки за свои клубы играют лучше, и столь многие из них оказываются истощены к июню. Но у нас в Германии есть поговорка: "Хорошая лошадь прыгает лишь на высоту препятствия перед ней". Против Сербии этого было достаточно, но Англия едва ли была убедительна. Это нужно улучшить", — сообщил Леманн Daily Mail.