МЮ изменит роль Диалло со следующего сезона

"Манчестер Юнайтед" теперь рассматривает Амада Диалло в качестве одного из ключевых игроков первой команды.

"Юнайтед" приобрел Диалло еще в октябре 2020 у "Аталанты" за 37 миллионов фунтов, и за три первых года Амад отметился только тремя появлениями в стартовом составе "красных дьяволов".



Во время предсезонного периода прошлым летом Диалло получил травму, которая помешала ему сменить клуб и которая оставила его вне игры до февраля.



Однако в заключительные недели минувшего сезона 21-летний ивуариец стал регулярно играть за "Юнайтед", отметившись победным голом в четвертьфинале Кубка Англии против "Ливерпуля" и отличившись против "Ньюкасла" в Премьер-Лиге.



Как сообщает Manchester Evening News, "Юнайтед" более не помышляет о расставании с Диалло. В следующем сезоне главный тренер Эрик Тен Хаг постарается лучше интегрировать Амада в первую команду.



Также "Юнайтед" предстоит урегулировать контрактную ситуацию Диалло, чье действующее соглашение истекает уже через год, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.