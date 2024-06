Светская хроника за среду

Серу Гирасси и Лои Опенда находятся на радаре у "Челси". Виктора Осимхена не будет в "Арсенале". Воры украли половину кубка Премьер-Лиги Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" разговаривает с агентом Киа Джурабчаном насчет приобретения нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзее, и у "красных дьяволов" хорошие шансы увести игрока из под носа у "Милана". (Sky Sport Germany)



"Юнайтед" может вступить в борьбу за голкипера "Дженоа" Хосепа Мартинеса, который уже согласовал условия личного контракта с "Интером". (Rudy Galetti)



"Челси" отклонит предложение "Атлетико" о покупке полузащитника Конора Галлахера. (The Sun)



Нападающий "Штутгарта" Серу Гирасси, доступный для трансфера за 15 миллионов фунтов, находится на радаре у "Челси". (BBC)



Целью для "Челси" стал нападающий "РБ Лейпциг" Лои Опенда. (TEAMtalk)



Возвращение нападающего "Борнмута" Доминика Соланке в "Челси" маловероятно. Контракт игрока с "вишенками" предусматривает отступные в 65 млн. фунтов. (The Athletic)



"Ювентус" проявил интерес к вингеру Нони Мадуэке, которого "Челси" оценивает в 30 млн. фунтов. (Corriere dello Sport)



Переход нападающего "Наполи" Виктора Осимхена в "Арсенал" маловероятен. (Football.London)



"Вулверхэмптон" ожидает получить предложение по своему капитану Максу Килмену от "Вест Хэма". (BBC)



"Вест Хэм" нацелился на нападающего "Сандерленда" Джека Кларка. (Football Insider)



"Эвертон" близок к покупке полузащитника "Астон Виллы" Тима Ироегбунама. (Football Insider)



"Аякс" надеется приобрести нападающего "Бернли" Ваута Вегхорста. (The Telegraph)



Другое



Рууд Ван Нистелрой и Фрэнк Лэмпард претендуют на вакантную должность главного тренера "Бернли". (The Sun)



Со следующего сезона Премьер-Лиги стартовые составы будут объявлять за 75 минут до начала матчей. (Football.London)



Американский миллиардер Дэн Фридкин находится на пороге покупки "Эвертона" за 800 млн. фунтов. (The Sun)



Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт позволит семьям навещать игроков на тренировочной базе после каждого матча группового этапа Евро-2024. (Daily Mirror)



Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор поставил 60,000 фунтов на то, что португалец Криштиану Роналду станет лучшим бомбардиром Евро-2024. Если ставка сыграет, боец получит 900,000 фунтов. (Daily Mail)



Воры украли половину кубка Премьер-Лиги, основание и корону, во время корпоративного мероприятия в Премьер-Лиге. У лиги есть два идентичных кубка, и каждый застрахован на 250,000 фунтов. (The Sun)