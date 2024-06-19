"Атлетико" отклонил стартовое предложение "Челси" по Омородиону

"Атлетико" отклонил стартовое предложение "Челси" о покупке нападающего Саму Омородиона.

Только накануне стало известно, что "Челси" рассматривает Омородиона в качестве одной из альтернатив оцениваемому в 40 миллионов фунтов Джону Дурану из "Астон Виллы".



По информации The Athletic, "Челси" уже сделал одно предложение по Омородиону в размере 32.5 млн. евро (27.4 млн. фунтов) плюс бонусы, однако "Атлетико" ответил отказом.



Сами "матрасники" только год назад приобрели Омородиона у "Гранады", сразу же отправив Сами в аренду в "Депортиво Алавес", где 20-летний испанец нигерийского происхождения забил девять голов и отдал одну результативную передачу в 37 матчах.



По слухам, сам Омородион предпочитает остаться в "Атлетико" и побороться за место в основе команды Диего Симеоне.