"Челси" близок к назначению Поттера

"Челси" близок к назначению Грэма Поттера своим новым главным тренером.

Отработав всего один сезон в "Лестере", Энцо Мареска ушел в "Челси", и победителям Чемпионшипа потребовался новый рулевой.



Как сообщает The Guardian, "Лестер" провел позитивные переговоры с Поттером, и теперь назначение Грэма выглядит очень вероятным.



Поттер находится без работы с апреля 2023, когда он был уволен из "Челси". 49-летний англичанин жаждет снова тренировать и рассматривает "Лестер" подходящей возможностью.



В то же время сохраняется элемент неопределенности, связанный с финансовым положением "Лестера". "Лисы" имеют ограниченный трансферный бюджет и с высокой вероятностью будут наказаны снятием очков в новом сезоне Премьер-Лиги.