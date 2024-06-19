"Челси" близок к назначению Поттера
"Челси" близок к назначению Грэма Поттера своим новым главным тренером.
Отработав всего один сезон в "Лестере", Энцо Мареска ушел в "Челси", и победителям Чемпионшипа потребовался новый рулевой.
Как сообщает The Guardian, "Лестер" провел позитивные переговоры с Поттером, и теперь назначение Грэма выглядит очень вероятным.
Поттер находится без работы с апреля 2023, когда он был уволен из "Челси". 49-летний англичанин жаждет снова тренировать и рассматривает "Лестер" подходящей возможностью.
В то же время сохраняется элемент неопределенности, связанный с финансовым положением "Лестера". "Лисы" имеют ограниченный трансферный бюджет и с высокой вероятностью будут наказаны снятием очков в новом сезоне Премьер-Лиги.
19.06.2024 00:05
Просмотров: 949
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пхахахахахаха
(ответить)
норм собрал, Миха.
(ответить)
а? шо?
(ответить)
Ахахахахахахахаха
(ответить)
Автор хотел написать Члестер
(ответить)
Орууууу
(ответить)
Ахахаха, жаль, что опечатка)))
(ответить)
АХАХХАХА скриньте
(ответить)
Нахер ему эта помойка всралась?
(ответить)
АХАХАХАХАХАХАХХХ
(ответить)
Опечатка
(ответить)
Автор статьи поплыл? Может в Лестер?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий