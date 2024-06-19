"Челси" близок к назначению Поттера

Грэм Поттер "Челси" близок к назначению Грэма Поттера своим новым главным тренером.

Отработав всего один сезон в "Лестере", Энцо Мареска ушел в "Челси", и победителям Чемпионшипа потребовался новый рулевой.

Как сообщает The Guardian, "Лестер" провел позитивные переговоры с Поттером, и теперь назначение Грэма выглядит очень вероятным.

Поттер находится без работы с апреля 2023, когда он был уволен из "Челси". 49-летний англичанин жаждет снова тренировать и рассматривает "Лестер" подходящей возможностью.

В то же время сохраняется элемент неопределенности, связанный с финансовым положением "Лестера". "Лисы" имеют ограниченный трансферный бюджет и с высокой вероятностью будут наказаны снятием очков в новом сезоне Премьер-Лиги.




Метки Лестер, Поттер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2024 00:05

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Последние комментарии:




  1. tihinya-moiyobir 19.06.2024 00:56 # tihinya-moiyobir
    Пхахахахахаха

    (ответить)

  2. scholes18 19.06.2024 00:54 # scholes18
    норм собрал, Миха.

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  3. ilovemanutd 19.06.2024 00:54 # ilovemanutd
    а? шо?

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  4. hammersmith 19.06.2024 00:37 # hammersmith
    Ахахахахахахахаха

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  5. wilegend 19.06.2024 00:23 # wilegend
    Автор хотел написать Члестер

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  6. mafia-fake 19.06.2024 00:17 # mafia-fake
    Орууууу

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  7. danik9 19.06.2024 00:16 # danik9
    Ахахаха, жаль, что опечатка)))

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  8. ganinilyha 19.06.2024 00:14 # ganinilyha
    АХАХХАХА скриньте

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  9. marsimonyan-lfc 19.06.2024 00:12 # marsimonyan-lfc
    Нахер ему эта помойка всралась?

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  10. hachidlo 19.06.2024 00:10 # hachidlo
    АХАХАХАХАХАХАХХХ

    (ответить)

  11. tgirhon 19.06.2024 00:10 # tgirhon
    Опечатка

    (ответить)

  12. chelsea-fan-92 19.06.2024 00:06 # chelsea-fan-92
    Автор статьи поплыл? Может в Лестер?

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