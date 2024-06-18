"Челси" ведет переговоры о покупке Омородиона

"Челси" вступил в переговоры о приобретении нападающего "Атлетико" Саму Омородиона.

Только на прошлой неделе "Челси" получил разрешение от "Астон Виллы" переговорить с 20-летним Джоном Дураном, однако "синие" не отбрасывают и другие варианты по укреплению позиции нападающего.



Как сообщает The Telegraph, сейчас "Челси" решил прощупать возможность приобретения Омородиона, который по своему профилю похож на Дурана.



Утверждается, что "Челси" уведомил "Атлетико" о своей готовности заплатить за Омородиона 20 миллионов фунтов, еще 10 млн. фунтов предусмотрев в виде бонусов, но "Атлетико" оценивает Саму дороже.



Минувший сезон 20-летний испанец нигерийского происхождения отыграл за "Депортиво Алавес", где забил восемь голов и заработал репутацию одного из самых многообещающих молодых нападающих в Европе.



Ранее этим летом "Атлетико" уже отклонил одно предложение по Омородиону в размере 35 млн. фунтов от клуба, отличного от "Челси".