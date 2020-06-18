"Юнайтед" ведет переговоры с Зиркзее

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с представителями нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзее.

Контракт Зиркзее с "Болоньей" предусматривает отступные в 34 миллиона фунтов, поэтому "Юнайтед" решил не терять время даром и обратился напрямую к игроку.



Как сообщает The Athletic, "Юнайтед" проявляет серьезный интерес к Зиркзее и уже продвигается в переговорах с лагерем 23-летнего нападающего, который в последний момент был вызван в сборную Голландии на Евро-2024.



В минувшем сезоне Зиркзее забил 11 голов и отдал пять результативных передач в Серии А, что позволило "Болонье" попасть в Лигу Чемпионов, а ее главному тренеру Тиаго Мотте — получить приглашение из "Ювентуса".



Вообще, Зиркзее является продуктом академии "Баварии", куда он перебрался в 16-летнем возрасте из "Фейеноорда". Джошуа также поиграл за "Парму" и "Андерлехт" на правах аренды, а в 2022 был продан в "Болонью".