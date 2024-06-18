"Саутгемптон" хочет вернуть Ингса

"Саутгемптон" сделал запрос насчет нападающего "Вест Хэма" Данни Ингса.

По итогам минувшего сезона "Саутгемптон" вернулся в Премьер-Лигу, выиграв плей-офф Чемпионшипа, и теперь "святые" ищут усиление из числа игроков с опытом выступлений в элите.



Только на прошлой неделе "Саутгемптон" подписал полузащитника Адама Лаллану, который вернулся в свой родной клуб свободным агентом из "Брайтона".



А сейчас "святые" нацелились на другого своего бывшего игрока в лице Ингса, который плодотворно выступал за клуб с "Сент-Мэри" с 2019 по 2021 год, забив 46 голов в 100 матчах.



По информации Daily Mail, "Саутгемптон" готов выложить 6 миллионов фунтов за 31-летнего англичанина, который в минувшем сезоне забил лишь один гол в 30 матчах с учетом всех соревнований.



Из этих 30 матчей Ингс только на три выходил в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, поэтому Данни открыт к смене клуба, но хочет посмотреть, какие варианты у него есть еще.