Майну рад, что МЮ оставил Тен Хага

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну рад, что его клуб прояснил будущее главного тренера Эрика Тен Хага.

Взяв паузу более чем в полмесяца после окончания сезона, "Юнайтед" все же решил не увольнять Тен Хага, который за два сезона в клубе выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги.



Одним из факторов, которые спасли Тен Хага, является прогресс молодых игроков вроде 19-летнего Майну, который сейчас со сборной Англии выступает на Евро-2024, и Кобби рад, что продолжит работать с голландским тренером.



"Разумеется, я рад, что продолжу развиваться при нем. Он выиграл два трофея, и это только начало. Приятно иметь это душевное спокойствие, зная, к какому тренеру мы вернемся для предсезонной подготовки".



"Я так благодарен ему за то, что он оказал мне свое доверие и верил, что я могу играть за эту команду. Я безмерно ему благодарен", — приводит слова Майну The Independent.