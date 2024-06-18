"Вулверхэмптон" готов продать Килмена за 45 млн. фунтов

"Вулверхэмптон" готов продать своего ведущего защитника Макса Килмена за 45 миллионов фунтов.

"Вест Хэм" имеет давний интерес к Килмену, а с недавних пор "молотобойцев" тренирует Хулен Лопетеги, который в сезоне 2022/23 поработал с Максом в "Вулверхэмптоне".



Как сообщает talkSPORT, "Вест Хэм" пытался заполучить Килмена еще в январе, но тогда не смог согласовать сделку. Сейчас "молотобойцы" готовы предпринять новую попытку.



"Вулверхэмптон" не находится под давлением финансового фейр-плей, однако у каждого игрока есть своя цена, и суммы в 45 млн. фунтов будет достаточно, чтобы убедить "волков" отпустить 27-летнего защитника, который родился в Англии от украинских родителей.



Килмен, интерес к которому также сохраняет "Манчестер Юнайтед", сыграл каждую минуту каждого матча "Вулверхэмптона" в минувшем сезоне Премьер-Лиги и имеет контракт до 2028 года.