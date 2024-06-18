У "Брентфорда" уже есть замена Тоуни

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк заявил, что его клуб уже обзавелся заменой для нападающего Айвена Тоуни.

В данный момент от контракта 28-летнего Тоуни остается только один год, что делает продажу Айвена в это трансферное окно весьма вероятной.



Тоуни, который сейчас находится со сборной Англии на Евро-2024, продолжают сватать в "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси".



Однако "Брентфорд" заранее подготовился к расставанию со своим ведущим бомбардиром, еще в феврале согласовав покупку бразильца Игоря Тиаго из бельгийского "Брюгге" за 30 миллионов фунтов.



"Что касается трансферов, то мы работаем над многими вещами. Конечно, у нас есть планы, и многое может случиться. Возможно, нам придется кого-нибудь продать, но мы готовы к этому".



"Это не секрет, что насчет Айвена есть много слухов. Я бы по-прежнему хотел сохранить его, он игрок топ-уровня, но если он уйдет от нас, на сей раз мы к этому готовы, купив Игоря Тиаго", — цитирует Франка BBC.