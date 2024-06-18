Джексон задумывается об уходе из "Челси"

Нападающий Николас Джексон остался шокирован увольнением Маурисио Почеттино с поста главного тренера "Челси" и теперь задумывается о смене клуба.

Джексон только прошлым летом присоединился к "Челси", перебравшись из "Вильярреала" по сделке стоимостью 32 миллиона фунтов.



Несмотря на сложности с адаптацией, Джексон всегда сохранял поддержку Почеттино и завершил сезон с показателем в 12 голов в Премьер-Лиге.



Достоверно известно, что решение "Челси" расстаться с Почеттино расстроило многих игроков, причем Джексона — настолько, что 22-летний сенегалец задумался об отъезде со "Стэмфорд Бридж".



Как сообщает talkSPORT, у Джексона уже есть один вариант, связанный с возвращением в Ла Лигу. Речь идет об "Атлетико".



Поэтому "Челси" неспроста интересуется другими нападающими, включая Джона Дурана из "Астон Виллы" и Хулиана Альвареса из "Манчестер Сити".