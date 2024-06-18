Джексон задумывается об уходе из "Челси"

Николас Джексон Нападающий Николас Джексон остался шокирован увольнением Маурисио Почеттино с поста главного тренера "Челси" и теперь задумывается о смене клуба.

Джексон только прошлым летом присоединился к "Челси", перебравшись из "Вильярреала" по сделке стоимостью 32 миллиона фунтов.

Несмотря на сложности с адаптацией, Джексон всегда сохранял поддержку Почеттино и завершил сезон с показателем в 12 голов в Премьер-Лиге.

Достоверно известно, что решение "Челси" расстаться с Почеттино расстроило многих игроков, причем Джексона — настолько, что 22-летний сенегалец задумался об отъезде со "Стэмфорд Бридж".

Как сообщает talkSPORT, у Джексона уже есть один вариант, связанный с возвращением в Ла Лигу. Речь идет об "Атлетико".

Поэтому "Челси" неспроста интересуется другими нападающими, включая Джона Дурана из "Астон Виллы" и Хулиана Альвареса из "Манчестер Сити".


Метки Джексон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea-69 18.06.2024 18:27 # chelsea-69
    Это до него только сейчас дошло?

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  2. real-chel 18.06.2024 17:27 # real-chel
    Хоть какая то хорошая новость!

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