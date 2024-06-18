Райан Бертран завершил игровую карьеру

Райан Бертран Бывший защитник "Челси" и сборной Англии Райан Бертран объявил о завершении игровой карьеры.

Бертран находился без клуба после истечения своего контракта с "Лестером" в конце сезона 2022/23. Так и не найдя новое пристанище, Райан решил повесить бутсы на гвоздь.

Вообще, Бертран является продуктом академии "Челси". Райан сыграл 57 матчей за "синих", включая финал Лиги Чемпионов против "Баварии" в 2012 году.

Но большую часть своей карьеры 34-летний англичанин посвятил "Саутгемптону", за который он провел 240 матчей во всех соревнованиях до своего ухода в "Лестер" в 2021 году.

Помимо трех перечисленных клубов, Бертран также побывал на правах аренды в "Борнмуте", "Олдхэме", "Норвиче", "Рединге", "Ноттингем Форест" и "Астон Вилле".

За сборную Англии Бертран сыграл 19 матчей, попав в заявку на Евро-2016.


Метки Бертран, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2024 16:00

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  1. meshuggah 18.06.2024 16:45 # meshuggah
    Дебютный матч и сразу же на финал лч против Баварии, затащил чашку для императоров, легенда!

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