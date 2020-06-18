Саутгейт предупредил, что Англия не может полагаться на одного Беллингема

Джуд Беллингем Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предупредил, что его команда не может полагаться на одного Джуда Беллингема в своем стремлении выиграть Евро-2024.

Своим голом в победном для англичан матче против Сербии в минувшее воскресенье (0:1) 20-летний Беллингем показал, что готов стать главной звездой своей команды на Евро-2024.

Однако Саутгейт предпочел бы, чтобы разные игроки брали на себя роль первой скрипки в разных матчах.

"Не любой игрок может блистать в каждом матче. Важно, чтобы разные люди проявляли себя в моменты, как это сделал Джуд".

"Когда я вспоминаю об истории наших больших матчей, то там всегда были разные игроки, обеспечивавшие нам победы. Разные парни делали заголовки. Так будет и здесь, если мы собираемся выиграть турнир", — цитирует Саутгейта The Guardian.


Метки Евро-2024, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2024 15:00

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