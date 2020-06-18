Саутгейт предупредил, что Англия не может полагаться на одного Беллингема

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предупредил, что его команда не может полагаться на одного Джуда Беллингема в своем стремлении выиграть Евро-2024.

Своим голом в победном для англичан матче против Сербии в минувшее воскресенье (0:1) 20-летний Беллингем показал, что готов стать главной звездой своей команды на Евро-2024.



Однако Саутгейт предпочел бы, чтобы разные игроки брали на себя роль первой скрипки в разных матчах.



"Не любой игрок может блистать в каждом матче. Важно, чтобы разные люди проявляли себя в моменты, как это сделал Джуд".



"Когда я вспоминаю об истории наших больших матчей, то там всегда были разные игроки, обеспечивавшие нам победы. Разные парни делали заголовки. Так будет и здесь, если мы собираемся выиграть турнир", — цитирует Саутгейта The Guardian.