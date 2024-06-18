"Аль-Иттихад" готов переключиться с Салаха на Сона

Мохамед Салах и Сон Хен Мин Саудовский "Аль-Иттихад" готов переключиться на капитана "Тоттенхэма" Сона Хен Мина, если не преуспеет в переговорах с нападающим "Ливерпуля" Мохамедом Салахом.

Как и ожидалось, после окончания сезона 2023/24 "Аль-Иттихад" возобновил свой интерес к Салаху, не сумев заполучить Мохамеда прошлым летом.

Однако TEAMtalk стало известно, что переговоры насчет трансфера 32-летнего египтянина продвигаются не так быстро, как хотелось бы саудовской стороне.

"Аль-Иттихад" надеялся, что смена главного тренера "Ливерпуля" ускорит уход Салаха, но пока этого не случилось, и есть все шансы, что Мохамед останется в мерсисайдском клубе на заключительный год по своему контракту.

Если переговоры с Салахом не ускорятся, "Аль-Иттихад" будет готов переключиться на Сона, но пока саудиты не контактировали с 31-летним южнокорейцем.

А если и с Соном ничего не выйдет, "Аль-Иттихад" может обратиться к третьему имени в своем шорт-листе. Речь идет о вингере "Ювентуса" Федерико Кьезе, которого также хотят "Рома", "Наполи" и некоторые другие европейские клубы.


Метки Аль-Иттихад, Ливерпуль, Салах, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2024 14:00

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Последние комментарии:




  1. ray-black 18.06.2024 14:58 # ray-black
    Еще пару лет назад звучало бы кощунственно, но сейчас за правильные деньги можно было бы и подумать. Сон уже прошел свой пик. И хоть он еще способен пару-тройку лет провести на высоком уровне, но вряд ли мы уже увидим того Сона который боролся с Салахом за золотую бутсу.

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  2. andrey-afanasiev 18.06.2024 14:57 # andrey-afanasiev
    Руки прочь от Салаха.

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  3. babsez 18.06.2024 14:29 # babsez
    Шанс на трофей

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