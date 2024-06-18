"Аль-Иттихад" готов переключиться с Салаха на Сона

Саудовский "Аль-Иттихад" готов переключиться на капитана "Тоттенхэма" Сона Хен Мина, если не преуспеет в переговорах с нападающим "Ливерпуля" Мохамедом Салахом.

Как и ожидалось, после окончания сезона 2023/24 "Аль-Иттихад" возобновил свой интерес к Салаху, не сумев заполучить Мохамеда прошлым летом.



Однако TEAMtalk стало известно, что переговоры насчет трансфера 32-летнего египтянина продвигаются не так быстро, как хотелось бы саудовской стороне.



"Аль-Иттихад" надеялся, что смена главного тренера "Ливерпуля" ускорит уход Салаха, но пока этого не случилось, и есть все шансы, что Мохамед останется в мерсисайдском клубе на заключительный год по своему контракту.



Если переговоры с Салахом не ускорятся, "Аль-Иттихад" будет готов переключиться на Сона, но пока саудиты не контактировали с 31-летним южнокорейцем.



А если и с Соном ничего не выйдет, "Аль-Иттихад" может обратиться к третьему имени в своем шорт-листе. Речь идет о вингере "Ювентуса" Федерико Кьезе, которого также хотят "Рома", "Наполи" и некоторые другие европейские клубы.