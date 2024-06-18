Невилл одобряет решение МЮ оставить Тен Хага

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "красные дьяволы" поступили правильно, решив не увольнять своего главного тренера Эрика Тен Хага.

После окончания сезона боссы "Юнайтед" более полумесяца размышляли над судьбой Тен Хага. "Красные дьяволы" успели переговорить с рядом специалистов, включая Томаса Тухеля, но все-таки решили оставить Эрика, и Невилл одобряет это.



"Это одно из этих неидеальных решений. Они ждали две с половиной недели после окончания сезона и довольно явным образом флиртовали с другими тренерами".



"Но я верю, что после столь разочаровывающего сезона в лиге клуб имел право посмотреть, какие варианты есть на рынке".



"Но, как все мы знаем, тренерский рынок оказался довольно сложным для ряда топ-клубов в Европе, и я рад, что они предпочли стабильность на следующий сезон".



"Думаю, они пришли к правильному выводу, но они имели право рассмотреть другие варианты".



"Думаю, это не идеально, что Тен Хаг знает о переговорах с другими тренерами, но он должен смириться, что может лишиться работы, когда финиширует там, где финишировали они. Поэтому он должен быть счастлив, клуб должен быть счастлив".



"Для меня большое значение имеет то, что "Манчестер Юнайтед" меняет владельцев, спортивного директора, исполнительного директора, технического директора, финансового директора. Это пять-шесть больших должностей, а стабильность — это очень чувствительно для футбольного клуба. Стабильность позволяет клубу заложить основы".



"Приходит нового главного тренера в это самое время осложнил бы ситуацию. Новый главный тренер, кто бы им ни стал, захотел бы привести своих сотрудников, новых игроков и получить трансферный бюджет, которым "Манчестер Юнайтед" не вполне располагает из-за ФФП".



"Это чувствительная вещь для клуба, и оставить Эрика Тен Хага было правильно", — сообщил Невилл Sky Sports.