Премьер-Лига опубликовала расписание на сезон 2024/25
Премьер-Лига опубликовала предварительное расписание всех 380 матчей на сезон 2024/25.
Новый сезон английского первенства возьмет старт в пятницу, 16 августа 2024, матчем на "Олд Траффорд" между "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэмом".
"Манчестер Сити" начнет защиту титула с выезда к "Челси", который недавно назначил своим новым главным тренером Энцо Мареску, бывшего ассистента Хосепа Гвардиолу.
Финишировавший вторым в минувшем сезоне "Арсенал" для начала примет на своем "Вулверхэмптон". "Ливерпуль" отправится к "Ипсвичу", а "Тоттенхэм" — к "Лестеру".
Завершится кампания в воскресенье, 25 мая 2025.
Предварительное расписание сезона Премьер-Лиги 2023/24
Пятница, 16 августа 2024
Манчестер Юнайтед — Фулхэм
Суббота, 17 августа 2024
Ипсвич — Ливерпуль
Арсенал — Вулверхэмптон
Эвертон — Брайтон
Ньюкасл — Саутгемптон
Ноттингем Форест — Борнмут
Вест Хэм — Астон Вилла
Воскресенье, 18 августа 2024
Брентфорд — Кристал Пэлас
Челси — Манчестер Сити
Понедельник, 19 августа 2024
Лестер — Тоттенхэм
Суббота, 24 августа 2024
Борнмут — Ньюкасл
Астон Вилла — Арсенал
Брайтон — Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас — Вест Хэм
Фулхэм — Лестер
Ливерпуль — Брентфорд
Манчестер Сити — Ипсвич
Саутгемптон — Ноттингем Форест
Тоттенхэм — Эвертон
Вулверхэмптон — Челси
Суббота, 31 августа 2024
Арсенал — Брайтон
Брентфорд — Саутгемптон
Челси — Кристал Пэлас
Эвертон — Борнмут
Ипсвич — Фулхэм
Лестер — Астон Вилла
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
Ньюкасл — Тоттенхэм
Ноттингем Форест — Вулверхэмптон
Вест Хэм — Манчестер Сити
Суббота, 14 сентября 2024
Борнмут — Челси
Астон Вилла — Эвертон
Брайтон — Ипсвич
Кристал Пэлас — Лестер
Фулхэм — Вест Хэм
Ливерпуль — Ноттингем Форест
Манчестер Сити — Брентфорд
Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм — Арсенал
Вулверхэмптон — Ньюкасл
Суббота, 21 сентября 2024
Астон Вилла — Вулверхэмптон
Брайтон — Ноттингем Форест
Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
Фулхэм — Ньюкасл
Лестер — Эвертон
Ливерпуль — Борнмут
Манчестер Сити — Арсенал
Саутгемптон — Ипсвич
Тоттенхэм — Брентфорд
Вест Хэм — Челси
Суббота, 28 сентября 2024
Борнмут — Саутгемптон
Арсенал — Лестер
Брентфорд — Вест Хэм
Челси — Брайтон
Эвертон — Кристал Пэлас
Ипсвич — Астон Вилла
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
Ньюкасл — Манчестер Сити
Ноттингем Форест — Фулхэм
Вулверхэмптон — Ливерпуль
Суббота, 5 октября 2024
Арсенал — Саутгемптон
Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
Брентфорд — Вулверхэмптон
Брайтон — Тоттенхэм
Челси — Ноттингем Форест
Кристал Пэлас — Ливерпуль
Эвертон — Ньюкасл
Лестер — Борнмут
Манчестер Сити — Фулхэм
Вест Хэм — Ипсвич
Суббота, 19 октября 2024
Борнмут — Арсенал
Фулхэм — Астон Вилла
Ипсвич — Эвертон
Ливерпуль — Челси
Манчестер Юнайтед — Брентфорд
Ньюкасл — Брайтон
Ноттингем Форест — Кристал Пэлас
Саутгемптон — Лестер
Тоттенхэм — Вест Хэм
Вулверхэмптон — Манчестер Сити
Суббота, 26 октября 2024
Арсенал — Ливерпуль
Астон Вилла — Борнмут
Брентфорд — Ипсвич
Брайтон — Вулверхэмптон
Челси — Ньюкасл
Кристал Пэлас — Тоттенхэм
Эвертон — Фулхэм
Лестер — Ноттингем Форест
Манчестер Сити — Саутгемптон
Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
Суббота, 2 ноября 2024
Борнмут — Манчестер Сити
Фулхэм — Брентфорд
Ипсвич — Лестер
Ливерпуль — Брайтон
Манчестер Юнайтед — Челси
Ньюкасл — Арсенал
Ноттингем Форест — Вест Хэм
Саутгемптон — Эвертон
Тоттенхэм — Астон Вилла
Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
Суббота, 9 ноября 2024
Брентфорд — Борнмут
Брайтон — Манчестер Сити
Челси — Арсенал
Кристал Пэлас — Фулхэм
Ливерпуль — Астон Вилла
Манчестер Юнайтед — Лестер
Ноттингем Форест — Ньюкасл
Тоттенхэм — Ипсвич
Вест Хэм — Эвертон
Вулверхэмптон — Саутгемптон
Суббота, 23 ноября 2024
Борнмут — Брайтон
Арсенал — Ноттингем Форест
Астон Вилла — Кристал Пэлас
Эвертон — Брентфорд
Фулхэм — Вулверхэмптон
Ипсвич — Манчестер Юнайтед
Лестер — Челси
Манчестер Сити — Тоттенхэм
Ньюкасл — Вест Хэм
Саутгемптон — Ливерпуль
Суббота, 30 ноября 2024
Брентфорд — Лестер
Брайтон — Саутгемптон
Челси — Астон Вилла
Кристал Пэлас — Ньюкасл
Ливерпуль — Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед — Эвертон
Ноттингем Форест — Ипсвич
Тоттенхэм — Фулхэм
Вест Хэм — Арсенал
Вулверхэмптон — Борнмут
Вторник, 3 декабря 2024
Борнмут — Тоттенхэм
Арсенал — Манчестер Юнайтед
Астон Вилла — Брентфорд
Эвертон — Вулверхэмптон
Фулхэм — Брайтон
Ипсвич — Кристал Пэлас
Лестер — Вест Хэм
Среда, 4 декабря 2024
Манчестер Сити — Ноттингем Форест
Ньюкасл — Ливерпуль
Саутгемптон — Челси
Суббота, 7 декабря 2024
Астон Вилла — Саутгемптон
Брентфорд — Ньюкасл
Кристал Пэлас — Манчестер Сити
Эвертон — Ливерпуль
Фулхэм — Арсенал
Ипсвич — Борнмут
Лестер — Брайтон
Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест
Тоттенхэм — Челси
Вест Хэм — Вулверхэмптон
Суббота, 14 декабря 2024
Борнмут — Вест Хэм
Арсенал — Эвертон
Брайтон — Кристал Пэлас
Челси — Брентфорд
Ливерпуль — Фулхэм
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
Ньюкасл — Лестер
Ноттингем Форест — Астон Вилла
Саутгемптон — Тоттенхэм
Вулверхэмптон — Ипсвич
Суббота, 21 декабря 2024
Астон Вилла — Манчестер Сити
Брентфорд — Ноттингем Форест
Кристал Пэлас — Арсенал
Эвертон — Челси
Фулхэм — Саутгемптон
Ипсвич — Ньюкасл
Лестер — Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед — Борнмут
Тоттенхэм — Ливерпуль
Вест Хэм — Брайтон
Четверг, 26 декабря 2024
Борнмут — Кристал Пэлас
Арсенал — Ипсвич
Брайтон — Брентфорд
Челси — Фулхэм
Ливерпуль — Лестер
Манчестер Сити — Эвертон
Ньюкасл — Астон Вилла
Ноттингем Форест — Тоттенхэм
Саутгемптон — Вест Хэм
Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
Воскресенье, 29 декабря 2024
Астон Вилла — Брайтон
Брентфорд — Арсенал
Кристал Пэлас — Саутгемптон
Эвертон — Ноттингем Форест
Фулхэм — Борнмут
Ипсвич — Челси
Лестер — Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
Тоттенхэм — Вулверхэмптон
Вест Хэм — Ливерпуль
Суббота, 4 января 2025
Борнмут — Эвертон
Астон Вилла — Лестер
Брайтон — Арсенал
Кристал Пэлас — Челси
Фулхэм — Ипсвич
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити — Вест Хэм
Саутгемптон — Брентфорд
Тоттенхэм — Ньюкасл
Вулверхэмптон — Ноттингем Форест
Вторник, 14 января 2025
Арсенал — Тоттенхэм
Брентфорд — Манчестер Сити
Эвертон — Астон Вилла
Ипсвич — Брайтон
Лестер — Кристал Пэлас
Ноттингем Форест — Ливерпуль
Вест Хэм — Фулхэм
Среда, 15 января 2025
Челси — Борнмут
Ньюкасл — Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
Суббота, 18 января 2025
Арсенал — Астон Вилла
Брентфорд — Ливерпуль
Челси — Вулверхэмптон
Эвертон — Тоттенхэм
Ипсвич — Манчестер Сити
Лестер — Фулхэм
Манчестер Юнайтед — Брайтон
Ньюкасл — Борнмут
Ноттингем Форест — Саутгемптон
Вест Хэм — Кристал Пэлас
Суббота, 25 января 2025
Борнмут — Ноттингем Форест
Астон Вилла — Вест Хэм
Брайтон — Эвертон
Кристал Пэлас — Брентфорд
Фулхэм — Манчестер Юнайтед
Ливерпуль — Ипсвич
Манчестер Сити — Челси
Саутгемптон — Ньюкасл
Тоттенхэм — Лестер
Вулверхэмптон — Арсенал
Суббота, 1 февраля 2025
Борнмут — Ливерпуль
Арсенал — Манчестер Сити
Брентфорд — Тоттенхэм
Челси — Вест Хэм
Эвертон — Лестер
Ипсвич — Саутгемптон
Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
Ньюкасл — Фулхэм
Ноттингем Форест — Брайтон
Вулверхэмптон — Астон Вилла
Суббота, 15 февраля 2025
Астон Вилла — Ипсвич
Брайтон — Челси
Кристал Пэлас — Эвертон
Фулхэм — Ноттингем Форест
Лестер — Арсенал
Ливерпуль — Вулверхэмптон
Манчестер Сити — Ньюкасл
Саутгемптон — Борнмут
Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
Вест Хэм — Брентфорд
Суббота, 22 февраля 2025
Борнмут — Вулверхэмптон
Арсенал — Вест Хэм
Астон Вилла — Челси
Эвертон — Манчестер Юнайтед
Фулхэм — Кристал Пэлас
Ипсвич — Тоттенхэм
Лестер — Брентфорд
Манчестер Сити — Ливерпуль
Ньюкасл — Ноттингем Форест
Саутгемптон — Брайтон
Вторник, 25 февраля 2025
Брентфорд — Эвертон
Брайтон — Борнмут
Ноттингем Форест — Арсенал
Тоттенхэм — Манчестер Сити
Вест Хэм — Лестер
Вулверхэмптон — Фулхэм
20:00 Кристал Пэлас — Астон Вилла
Среда, 26 февраля 2025
Челси — Саутгемптон
Ливерпуль — Ньюкасл
Манчестер Юнайтед — Ипсвич
Суббота, 8 марта 2025
Брентфорд — Астон Вилла
Брайтон — Фулхэм
Челси — Лестер
Кристал Пэлас — Ипсвич
Ливерпуль — Саутгемптон
Манчестер Юнайтед — Арсенал
Ноттингем Форест — Манчестер Сити
Тоттенхэм — Борнмут
Вест Хэм — Ньюкасл
Вулверхэмптон — Эвертон
Суббота, 15 марта 2025
Борнмут — Брентфорд
Арсенал — Челси
Астон Вилла — Ливерпуль
Эвертон — Вест Хэм
Фулхэм — Тоттенхэм
Ипсвич — Ноттингем Форест
Лестер — Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити — Брайтон
Ньюкасл — Кристал Пэлас
Саутгемптон — Вулверхэмптон
Вторник, 1 апреля 2025
Борнмут — Ипсвич
Арсенал — Фулхэм
Брайтон — Астон Вилла
Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон — Вест Хэм
Среда, 2 апреля 2025
Челси — Тоттенхэм
Манчестер Сити — Лестер
Ньюкасл — Брентфорд
Саутгемптон — Кристал Пэлас
Ливерпуль — Эвертон
Суббота, 5 апреля 2025
Астон Вилла — Ноттингем Форест
Брентфорд — Челси
Кристал Пэлас — Брайтон
Эвертон — Арсенал
Фулхэм — Ливерпуль
Ипсвич — Вулверхэмптон
Лестер — Ньюкасл
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
Тоттенхэм — Саутгемптон
Вест Хэм — Борнмут
Суббота, 12 апреля 2025
Борнмут — Фулхэм
Арсенал — Брентфорд
Брайтон — Лестер
Челси — Ипсвич
Ливерпуль — Вест Хэм
Манчестер Сити — Кристал Пэлас
Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест — Эвертон
Саутгемптон — Астон Вилла
Вулверхэмптон — Тоттенхэм
Суббота, 19 апреля 2025
Астон Вилла — Ньюкасл
Брентфорд — Брайтон
Кристал Пэлас — Борнмут
Эвертон — Манчестер Сити
Фулхэм — Челси
Ипсвич — Арсенал
Лестер — Ливерпуль
Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
Тоттенхэм — Ноттингем Форест
Вест Хэм — Саутгемптон
Суббота, 26 апреля 2025
Борнмут — Манчестер Юнайтед
Арсенал — Кристал Пэлас
Брайтон — Вест Хэм
Челси — Эвертон
Ливерпуль — Тоттенхэм
Манчестер Сити — Астон Вилла
Ньюкасл — Ипсвич
Ноттингем Форест — Брентфорд
Саутгемптон — Фулхэм
Вулверхэмптон — Лестер
Суббота, 3 мая 2025
Арсенал — Борнмут
Астон Вилла — Фулхэм
Брентфорд — Манчестер Юнайтед
Брайтон — Ньюкасл
Челси — Ливерпуль
Кристал Пэлас — Ноттингем Форест
Эвертон — Ипсвич
Лестер — Саутгемптон
Манчестер Сити — Вулверхэмптон
Вест Хэм — Тоттенхэм
Суббота, 10 мая 2025
Борнмут — Астон Вилла
Фулхэм — Эвертон
Ипсвич — Брентфорд
Ливерпуль — Арсенал
Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
Ньюкасл — Челси
Ноттингем Форест — Лестер
Саутгемптон — Манчестер Сити
Тоттенхэм — Кристал Пэлас
Вулверхэмптон — Брайтон
Воскресенье, 18 мая 2025
Арсенал — Ньюкасл
Астон Вилла — Тоттенхэм
Брентфорд — Фулхэм
Брайтон — Ливерпуль
Челси — Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас — Вулверхэмптон
Эвертон — Саутгемптон
Лестер — Ипсвич
Манчестер Сити — Борнмут
Вест Хэм — Ноттингем Форест
Воскресенье, 25 мая 2025
Борнмут — Лестер
Фулхэм — Манчестер Сити
Ипсвич — Вест Хэм
Ливерпуль — Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
Ньюкасл — Эвертон
Ноттингем Форест — Челси
Саутгемптон — Арсенал
Тоттенхэм — Брайтон
Вулверхэмптон — Брентфорд
18.06.2024 12:00
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Ботинки без шнурков, большие,
Колготки, кофточка в пыли,
Девчонка рядышком с солдатом
Зарю встречали средь войны
Лучи светила поднимались
И темноты вышли дома,
Она вздохнула и сказала
А раньше школа там была
Соседи были и дороги,
И младший брат ещё был жив,
Потом пришли с Азова* звери,
Весь городок наш погубив
Отца забрали среди ночи,
Прикладом маму бил фашист,
А я в кладовке вся дрожала,
Как будто бы слетевший лист
Потом наш дом сгорел от града,
Меня бабуля забрала,
Такая вот судьба девчачья,
Вот что наделала война
Стоял солдат и молча думал,
Губу до крови прикусил,
Просил он Бога за девчушку,
Чтоб дал ей мужества и сил
Достал конфету из кармана
И Юльке в руку положил,
Она тихонько улыбнулась
И стал добрее этот мир
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Ученые выяснили, способна ли лень передаваться по наследству
Кто-то перед завтраком занимается йогой, после работы посещает спортзал и легко встает в 5 утра. А кому-то сложно переключить программу на телевизоре. Какова вина человека в собственной лени? А может, он унаследовал ее от родителей?
Как продемонстрировало размещенное в Plos Genetics исследование, у некоторых грызунов есть «ген лени». Мыши с мутацией гена, кодирующего белок SLC35D3, который участвует в передаче сигналов дофамина, отличались меньшей активностью. У таких животных развивалось состояние, напоминающее метаболический синдром, который у людей вызывает гипертонию и ожирение.
Но подобная мутация была выявлена лишь у двух человек из 300. А значит, на лень и ожирение влияет не наследственность, а окружение.
Исследование, размещенное в Royal Society, доказало эволюционное преимущество лени. Изучив моллюсков, специалисты обнаружили, что те из них, кто сжигал большее количество энергии в течение дня, с большей вероятностью погибали.
Хотя люди далеки от моллюсков, возможности современного мира позволяют удовлетворить основную массу ежедневных потребностей, буквально лежа на диване. А высокая загруженность приводит к истощению и потере мотивации.
Таким образом, разрез глаз, форма носа, веснушки могут зависеть от генов. Но лень представляет собой адаптацию к окружающей среде.
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