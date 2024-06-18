Премьер-Лига опубликовала расписание на сезон 2024/25

Премьер-Лига опубликовала предварительное расписание всех 380 матчей на сезон 2024/25.

Новый сезон английского первенства возьмет старт в пятницу, 16 августа 2024, матчем на "Олд Траффорд" между "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэмом".



"Манчестер Сити" начнет защиту титула с выезда к "Челси", который недавно назначил своим новым главным тренером Энцо Мареску, бывшего ассистента Хосепа Гвардиолу.



Финишировавший вторым в минувшем сезоне "Арсенал" для начала примет на своем "Вулверхэмптон". "Ливерпуль" отправится к "Ипсвичу", а "Тоттенхэм" — к "Лестеру".



Завершится кампания в воскресенье, 25 мая 2025.



Предварительное расписание сезона Премьер-Лиги 2023/24



Пятница, 16 августа 2024



Манчестер Юнайтед — Фулхэм



Суббота, 17 августа 2024



Ипсвич — Ливерпуль

Арсенал — Вулверхэмптон

Эвертон — Брайтон

Ньюкасл — Саутгемптон

Ноттингем Форест — Борнмут

Вест Хэм — Астон Вилла



Воскресенье, 18 августа 2024



Брентфорд — Кристал Пэлас

Челси — Манчестер Сити



Понедельник, 19 августа 2024



Лестер — Тоттенхэм



Суббота, 24 августа 2024



Борнмут — Ньюкасл

Астон Вилла — Арсенал

Брайтон — Манчестер Юнайтед

Кристал Пэлас — Вест Хэм

Фулхэм — Лестер

Ливерпуль — Брентфорд

Манчестер Сити — Ипсвич

Саутгемптон — Ноттингем Форест

Тоттенхэм — Эвертон

Вулверхэмптон — Челси



Суббота, 31 августа 2024



Арсенал — Брайтон

Брентфорд — Саутгемптон

Челси — Кристал Пэлас

Эвертон — Борнмут

Ипсвич — Фулхэм

Лестер — Астон Вилла

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

Ньюкасл — Тоттенхэм

Ноттингем Форест — Вулверхэмптон

Вест Хэм — Манчестер Сити



Суббота, 14 сентября 2024



Борнмут — Челси

Астон Вилла — Эвертон

Брайтон — Ипсвич

Кристал Пэлас — Лестер

Фулхэм — Вест Хэм

Ливерпуль — Ноттингем Форест

Манчестер Сити — Брентфорд

Саутгемптон — Манчестер Юнайтед

Тоттенхэм — Арсенал

Вулверхэмптон — Ньюкасл



Суббота, 21 сентября 2024



Астон Вилла — Вулверхэмптон

Брайтон — Ноттингем Форест

Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед

Фулхэм — Ньюкасл

Лестер — Эвертон

Ливерпуль — Борнмут

Манчестер Сити — Арсенал

Саутгемптон — Ипсвич

Тоттенхэм — Брентфорд

Вест Хэм — Челси



Суббота, 28 сентября 2024



Борнмут — Саутгемптон

Арсенал — Лестер

Брентфорд — Вест Хэм

Челси — Брайтон

Эвертон — Кристал Пэлас

Ипсвич — Астон Вилла

Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм

Ньюкасл — Манчестер Сити

Ноттингем Форест — Фулхэм

Вулверхэмптон — Ливерпуль



Суббота, 5 октября 2024



Арсенал — Саутгемптон

Астон Вилла — Манчестер Юнайтед

Брентфорд — Вулверхэмптон

Брайтон — Тоттенхэм

Челси — Ноттингем Форест

Кристал Пэлас — Ливерпуль

Эвертон — Ньюкасл

Лестер — Борнмут

Манчестер Сити — Фулхэм

Вест Хэм — Ипсвич



Суббота, 19 октября 2024



Борнмут — Арсенал

Фулхэм — Астон Вилла

Ипсвич — Эвертон

Ливерпуль — Челси

Манчестер Юнайтед — Брентфорд

Ньюкасл — Брайтон

Ноттингем Форест — Кристал Пэлас

Саутгемптон — Лестер

Тоттенхэм — Вест Хэм

Вулверхэмптон — Манчестер Сити



Суббота, 26 октября 2024



Арсенал — Ливерпуль

Астон Вилла — Борнмут

Брентфорд — Ипсвич

Брайтон — Вулверхэмптон

Челси — Ньюкасл

Кристал Пэлас — Тоттенхэм

Эвертон — Фулхэм

Лестер — Ноттингем Форест

Манчестер Сити — Саутгемптон

Вест Хэм — Манчестер Юнайтед



Суббота, 2 ноября 2024



Борнмут — Манчестер Сити

Фулхэм — Брентфорд

Ипсвич — Лестер

Ливерпуль — Брайтон

Манчестер Юнайтед — Челси

Ньюкасл — Арсенал

Ноттингем Форест — Вест Хэм

Саутгемптон — Эвертон

Тоттенхэм — Астон Вилла

Вулверхэмптон — Кристал Пэлас



Суббота, 9 ноября 2024



Брентфорд — Борнмут

Брайтон — Манчестер Сити

Челси — Арсенал

Кристал Пэлас — Фулхэм

Ливерпуль — Астон Вилла

Манчестер Юнайтед — Лестер

Ноттингем Форест — Ньюкасл

Тоттенхэм — Ипсвич

Вест Хэм — Эвертон

Вулверхэмптон — Саутгемптон



Суббота, 23 ноября 2024



Борнмут — Брайтон

Арсенал — Ноттингем Форест

Астон Вилла — Кристал Пэлас

Эвертон — Брентфорд

Фулхэм — Вулверхэмптон

Ипсвич — Манчестер Юнайтед

Лестер — Челси

Манчестер Сити — Тоттенхэм

Ньюкасл — Вест Хэм

Саутгемптон — Ливерпуль



Суббота, 30 ноября 2024



Брентфорд — Лестер

Брайтон — Саутгемптон

Челси — Астон Вилла

Кристал Пэлас — Ньюкасл

Ливерпуль — Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед — Эвертон

Ноттингем Форест — Ипсвич

Тоттенхэм — Фулхэм

Вест Хэм — Арсенал

Вулверхэмптон — Борнмут



Вторник, 3 декабря 2024



Борнмут — Тоттенхэм

Арсенал — Манчестер Юнайтед

Астон Вилла — Брентфорд

Эвертон — Вулверхэмптон

Фулхэм — Брайтон

Ипсвич — Кристал Пэлас

Лестер — Вест Хэм



Среда, 4 декабря 2024



Манчестер Сити — Ноттингем Форест

Ньюкасл — Ливерпуль

Саутгемптон — Челси



Суббота, 7 декабря 2024



Астон Вилла — Саутгемптон

Брентфорд — Ньюкасл

Кристал Пэлас — Манчестер Сити

Эвертон — Ливерпуль

Фулхэм — Арсенал

Ипсвич — Борнмут

Лестер — Брайтон

Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест

Тоттенхэм — Челси

Вест Хэм — Вулверхэмптон



Суббота, 14 декабря 2024



Борнмут — Вест Хэм

Арсенал — Эвертон

Брайтон — Кристал Пэлас

Челси — Брентфорд

Ливерпуль — Фулхэм

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед

Ньюкасл — Лестер

Ноттингем Форест — Астон Вилла

Саутгемптон — Тоттенхэм

Вулверхэмптон — Ипсвич



Суббота, 21 декабря 2024



Астон Вилла — Манчестер Сити

Брентфорд — Ноттингем Форест

Кристал Пэлас — Арсенал

Эвертон — Челси

Фулхэм — Саутгемптон

Ипсвич — Ньюкасл

Лестер — Вулверхэмптон

Манчестер Юнайтед — Борнмут

Тоттенхэм — Ливерпуль

Вест Хэм — Брайтон



Четверг, 26 декабря 2024



Борнмут — Кристал Пэлас

Арсенал — Ипсвич

Брайтон — Брентфорд

Челси — Фулхэм

Ливерпуль — Лестер

Манчестер Сити — Эвертон

Ньюкасл — Астон Вилла

Ноттингем Форест — Тоттенхэм

Саутгемптон — Вест Хэм

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед



Воскресенье, 29 декабря 2024



Астон Вилла — Брайтон

Брентфорд — Арсенал

Кристал Пэлас — Саутгемптон

Эвертон — Ноттингем Форест

Фулхэм — Борнмут

Ипсвич — Челси

Лестер — Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл

Тоттенхэм — Вулверхэмптон

Вест Хэм — Ливерпуль



Суббота, 4 января 2025



Борнмут — Эвертон

Астон Вилла — Лестер

Брайтон — Арсенал

Кристал Пэлас — Челси

Фулхэм — Ипсвич

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити — Вест Хэм

Саутгемптон — Брентфорд

Тоттенхэм — Ньюкасл

Вулверхэмптон — Ноттингем Форест



Вторник, 14 января 2025



Арсенал — Тоттенхэм

Брентфорд — Манчестер Сити

Эвертон — Астон Вилла

Ипсвич — Брайтон

Лестер — Кристал Пэлас

Ноттингем Форест — Ливерпуль

Вест Хэм — Фулхэм



Среда, 15 января 2025



Челси — Борнмут

Ньюкасл — Вулверхэмптон

Манчестер Юнайтед — Саутгемптон



Суббота, 18 января 2025



Арсенал — Астон Вилла

Брентфорд — Ливерпуль

Челси — Вулверхэмптон

Эвертон — Тоттенхэм

Ипсвич — Манчестер Сити

Лестер — Фулхэм

Манчестер Юнайтед — Брайтон

Ньюкасл — Борнмут

Ноттингем Форест — Саутгемптон

Вест Хэм — Кристал Пэлас



Суббота, 25 января 2025



Борнмут — Ноттингем Форест

Астон Вилла — Вест Хэм

Брайтон — Эвертон

Кристал Пэлас — Брентфорд

Фулхэм — Манчестер Юнайтед

Ливерпуль — Ипсвич

Манчестер Сити — Челси

Саутгемптон — Ньюкасл

Тоттенхэм — Лестер

Вулверхэмптон — Арсенал



Суббота, 1 февраля 2025



Борнмут — Ливерпуль

Арсенал — Манчестер Сити

Брентфорд — Тоттенхэм

Челси — Вест Хэм

Эвертон — Лестер

Ипсвич — Саутгемптон

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас

Ньюкасл — Фулхэм

Ноттингем Форест — Брайтон

Вулверхэмптон — Астон Вилла



Суббота, 15 февраля 2025



Астон Вилла — Ипсвич

Брайтон — Челси

Кристал Пэлас — Эвертон

Фулхэм — Ноттингем Форест

Лестер — Арсенал

Ливерпуль — Вулверхэмптон

Манчестер Сити — Ньюкасл

Саутгемптон — Борнмут

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед

Вест Хэм — Брентфорд



Суббота, 22 февраля 2025



Борнмут — Вулверхэмптон

Арсенал — Вест Хэм

Астон Вилла — Челси

Эвертон — Манчестер Юнайтед

Фулхэм — Кристал Пэлас

Ипсвич — Тоттенхэм

Лестер — Брентфорд

Манчестер Сити — Ливерпуль

Ньюкасл — Ноттингем Форест

Саутгемптон — Брайтон



Вторник, 25 февраля 2025



Брентфорд — Эвертон

Брайтон — Борнмут

Ноттингем Форест — Арсенал

Тоттенхэм — Манчестер Сити

Вест Хэм — Лестер

Вулверхэмптон — Фулхэм

20:00 Кристал Пэлас — Астон Вилла



Среда, 26 февраля 2025



Челси — Саутгемптон

Ливерпуль — Ньюкасл

Манчестер Юнайтед — Ипсвич



Суббота, 8 марта 2025



Брентфорд — Астон Вилла

Брайтон — Фулхэм

Челси — Лестер

Кристал Пэлас — Ипсвич

Ливерпуль — Саутгемптон

Манчестер Юнайтед — Арсенал

Ноттингем Форест — Манчестер Сити

Тоттенхэм — Борнмут

Вест Хэм — Ньюкасл

Вулверхэмптон — Эвертон



Суббота, 15 марта 2025



Борнмут — Брентфорд

Арсенал — Челси

Астон Вилла — Ливерпуль

Эвертон — Вест Хэм

Фулхэм — Тоттенхэм

Ипсвич — Ноттингем Форест

Лестер — Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити — Брайтон

Ньюкасл — Кристал Пэлас

Саутгемптон — Вулверхэмптон



Вторник, 1 апреля 2025



Борнмут — Ипсвич

Арсенал — Фулхэм

Брайтон — Астон Вилла

Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед

Вулверхэмптон — Вест Хэм



Среда, 2 апреля 2025



Челси — Тоттенхэм

Манчестер Сити — Лестер

Ньюкасл — Брентфорд

Саутгемптон — Кристал Пэлас

Ливерпуль — Эвертон



Суббота, 5 апреля 2025



Астон Вилла — Ноттингем Форест

Брентфорд — Челси

Кристал Пэлас — Брайтон

Эвертон — Арсенал

Фулхэм — Ливерпуль

Ипсвич — Вулверхэмптон

Лестер — Ньюкасл

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

Тоттенхэм — Саутгемптон

Вест Хэм — Борнмут



Суббота, 12 апреля 2025



Борнмут — Фулхэм

Арсенал — Брентфорд

Брайтон — Лестер

Челси — Ипсвич

Ливерпуль — Вест Хэм

Манчестер Сити — Кристал Пэлас

Ньюкасл — Манчестер Юнайтед

Ноттингем Форест — Эвертон

Саутгемптон — Астон Вилла

Вулверхэмптон — Тоттенхэм



Суббота, 19 апреля 2025



Астон Вилла — Ньюкасл

Брентфорд — Брайтон

Кристал Пэлас — Борнмут

Эвертон — Манчестер Сити

Фулхэм — Челси

Ипсвич — Арсенал

Лестер — Ливерпуль

Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон

Тоттенхэм — Ноттингем Форест

Вест Хэм — Саутгемптон



Суббота, 26 апреля 2025



Борнмут — Манчестер Юнайтед

Арсенал — Кристал Пэлас

Брайтон — Вест Хэм

Челси — Эвертон

Ливерпуль — Тоттенхэм

Манчестер Сити — Астон Вилла

Ньюкасл — Ипсвич

Ноттингем Форест — Брентфорд

Саутгемптон — Фулхэм

Вулверхэмптон — Лестер



Суббота, 3 мая 2025



Арсенал — Борнмут

Астон Вилла — Фулхэм

Брентфорд — Манчестер Юнайтед

Брайтон — Ньюкасл

Челси — Ливерпуль

Кристал Пэлас — Ноттингем Форест

Эвертон — Ипсвич

Лестер — Саутгемптон

Манчестер Сити — Вулверхэмптон

Вест Хэм — Тоттенхэм



Суббота, 10 мая 2025



Борнмут — Астон Вилла

Фулхэм — Эвертон

Ипсвич — Брентфорд

Ливерпуль — Арсенал

Манчестер Юнайтед — Вест Хэм

Ньюкасл — Челси

Ноттингем Форест — Лестер

Саутгемптон — Манчестер Сити

Тоттенхэм — Кристал Пэлас

Вулверхэмптон — Брайтон



Воскресенье, 18 мая 2025



Арсенал — Ньюкасл

Астон Вилла — Тоттенхэм

Брентфорд — Фулхэм

Брайтон — Ливерпуль

Челси — Манчестер Юнайтед

Кристал Пэлас — Вулверхэмптон

Эвертон — Саутгемптон

Лестер — Ипсвич

Манчестер Сити — Борнмут

Вест Хэм — Ноттингем Форест



Воскресенье, 25 мая 2025



Борнмут — Лестер

Фулхэм — Манчестер Сити

Ипсвич — Вест Хэм

Ливерпуль — Кристал Пэлас

Манчестер Юнайтед — Астон Вилла

Ньюкасл — Эвертон

Ноттингем Форест — Челси

Саутгемптон — Арсенал

Тоттенхэм — Брайтон

Вулверхэмптон — Брентфорд