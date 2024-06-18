Саутгейт: "Кейн сыграл ключевую роль в победе над Сербией"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отреагировал на претензии насчет игры своего капитана Харри Кейна в матче Евро-2024 против Сербии.

Во втором тайме победного для англичан матча против Сербии (0:1) Кейн отметился ударом головой в перекладину, однако до перерыва нападающий "Баварии" лишь дважды коснулся мяча.



Несмотря на это, Саутгейт считает, что Кейн сделал большой вклад в победу, взяв на себя черновую работу.



"Думаю, во втором тайме он проделал невероятную работу, удерживая мяч впереди. Он заработал такое количество фолов, хорошо размещая свое тело против защитников. Впереди не у каждого и не в каждый момент времени есть пространство, чтобы принять мяч".



"Разумеется, Букайо (Сака) был на виду в первом тайме. Джуд (Беллингем) был на виду. Поэтому Харри получал мяч не так часто, но во втором тайме он сыграл абсолютно ключевую роль в достижении нами победы", — цитирует Саутгейта Daily Star.