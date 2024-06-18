Уолкер: "Гехи был великолепен против Сербии"

Вице-капитан сборной Англии Кайл Уолкер высоко оценил игру защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи против Сербии.

В отсутствие Харри Магуайра, который не поехал на Евро-2024 из-за травмы, главный тренер англичан Гарет Саутгейт выбрал именно Гехи на роль партнера для Джона Стоунса по центру обороны на стартовый матч на турнире.



23-летний Гехи произвел самое приятное впечатление и помог Англии одержать победу 0:1. Уолкер надеется, что этот результат придаст уверенности Марку.



"С момента своего появления здесь Марк по-настоящему вжился в эту роль. Разумеется, он будет под давлением. Думаю, каждый будет под давлением".



"Я являюсь самым возрастным игроком в расположении сборной, и даже когда я выхожу на поле, можно чувствовать, что я слегка волнуюсь, слегка нервничаю — просто потому, что ты хочешь заставить каждого испытывать гордость".



"Но Марк, думаю, был великолепен. Он ни разу не ошибся, и я надеюсь, это поможет ему освоиться и слегка успокоить свои нервы, и мы разовьем хорошее взаимопонимание в этой линии обороны", — цитирует Уолкера The Independent.