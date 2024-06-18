Кин: "Трент совершил один хороший пас за час"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что увидел только один хороший пас от Трента Александер-Арнольда за час игры в полузащите сборной Англии против Сербии.

В минувшее воскресенье Александер-Арнольд помог англичанам стартовать на Евро-2024 с победы 0:1 над Сербией.



Еще до матча Кин предупреждал, что Трент будет "разорван в клочья", играя в полузащите против более серьезных соперников, и победа над сербами не изменила мнение Роя.



"Думаю, Трент справился нормально. Это была довольно средняя игра в исполнении сборной Англии. Он совершил пару ошибок, которые сошли ему с рук. Все это — часть изучения своей профессии".



"Мне потребовалось 25 матчей на международном уровне, чтобы освоиться в полузащите. Он обладает большим спектром передач, совершив один хороший пас за час. Впереди будут матчи потяжелее", — сообщил Кин в эфире ITV.