Кин: "Трент совершил один хороший пас за час"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что увидел только один хороший пас от Трента Александер-Арнольда за час игры в полузащите сборной Англии против Сербии.
В минувшее воскресенье Александер-Арнольд помог англичанам стартовать на Евро-2024 с победы 0:1 над Сербией.
Еще до матча Кин предупреждал, что Трент будет "разорван в клочья", играя в полузащите против более серьезных соперников, и победа над сербами не изменила мнение Роя.
"Думаю, Трент справился нормально. Это была довольно средняя игра в исполнении сборной Англии. Он совершил пару ошибок, которые сошли ему с рук. Все это — часть изучения своей профессии".
"Мне потребовалось 25 матчей на международном уровне, чтобы освоиться в полузащите. Он обладает большим спектром передач, совершив один хороший пас за час. Впереди будут матчи потяжелее", — сообщил Кин в эфире ITV.
18.06.2024 09:00
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ипал в рот всех этих копченных англошлюх. Трент с Джудом нврн были самыми лучшими на поле против сербов. Походу эти 6лядi уже нашли козла в случае плохого выступления сборной.
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