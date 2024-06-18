"Сити" не планирует совершать приобретений летом

"Манчестер Сити" готов к тому, что не совершит приобретений в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне "Сити" завоевал титул Премьер-Лиги в рекордный четвертый раз подряд, и "горожане" собираются начать защиту чемпионского звания тем же составом, только если кто-нибудь из имеющихся игроков не попросится на выход.



"Сити" все еще предстоит решить вопрос с будущим некоторых из своих звезд вроде голкипера Эдерсона, полузащитников Кевина Де Брюйне с Бернарду Силвой.



Политика главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы такова, что он не удерживает игроков против их воли. Если кто-нибудь хочет уйти, то может это сделать в случае поступления правильного предложения.



На данный момент, сообщает ESPN, никто из трех названных выше игроков не просил отпустить его из клуба, поэтому в плане расставаний "Сити" может ограничиться Жоау Канселу и Калвином Филлипсом, от которых "горожане" в любом случае собираются избавиться.