МЮ готов включить Ван-Биссаку в сделку по Гехи

"Манчестер Юнайтед" готов вернуть защитника Аарона Ван-Биссаку в "Кристал Пэлас" ради перехода Марка Гехи в противоположном направлении.

Укрепление центра обороны является одной из приоритетных задач "Юнайтед" на летнее трансферное окно, и "красные дьяволы" могут пригласить сразу двух новичков в эту зону.



По информации TEAMtalk, "Юнайтед" имеет давний интерес к 23-летнему Гехи, который утвердился одним из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге, а сейчас стал основным игроком в сборной Англии.



Однако "Юнайтед" находится под давлением правил финансового фейр-плей из-за крупных трат прошлым летом и непопадания в Лигу Чемпионов, поэтому "дьяволы" готовы использовать Ван-Биссаку в качестве разменной монеты в сделке по Гехи.



В 2019 году "Юнайтед" приобрел Ван-Биссаку как раз у "Пэлас" за 50 миллионов фунтов, однако Аарон так и не оправдал ожиданий, которые с ним связывали.