Светская хроника за вторник

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" сделает стартовое предложение по Мартину Субименди. Саудиты манят Эдерсона зарплатой свыше полумиллиона фунтов в неделю. У Матса Хуммельса есть три варианта в Премьер-Лиге. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" готовит стартовое предложение в 37 миллионов фунтов о покупке полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди. (El Nacional)

"Юнайтед" обсуждает внутри своего клуба, будет ли делать новое предложение о покупке защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта. (Sky Sports)

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон получил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой свыше 500,000 фунтов в неделю. (HITC)

"Атлетико" вступил в борьбу за полузащитника "Челси" Конора Галлахера. (Relevo)

Галлахер готов отказать "Астон Вилле", этот вариант Конора не интересует. (Football Insider)

"Челси", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" контактируют с бывшим защитником дортмундской "Боруссии" Матсом Хуммельсом. (HITC)

Полузащитник "Брайтона" Паскаль Гросс договаривается с дортмундской "Боруссией". (Sky Sport Germany)

"Тоттенхэм" проявляет интерес к правому защитнику "Монако" Вандерсону, который является одним из вариантов "шпор" на случай ухода Эмерсона Рояла. Роял в свою очередь остается приоритетной целью "Милана". (Fabrizio Romano)

"Брентфорд" отклонил предложение "Тоттенхэма" о покупке нападающего Айвена Тоуни. (Football Transfers)

"Вест Хэм" хочет вингера Феррана Торреса, но тот не желает уходить из "Барселоны". (Mundo Deportivo)

"Вест Хэм" проявляет интерес к бывшему вингеру "Тоттенхэма" Райану Сессеньону. (The Guardian)

Исландский вингер бельгийского "Левена" Йоун Дагюр Торстейнссон заинтересовал "Ньюкасл". (Chronicle Live)

"Фулхэм" видит в полузащитнике "Сити" Калвине Филлипсе замену для Жоау Палиньи, который направляется в "Баварию". (HITC)

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27-летний нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин сделал предложение своей девушке. В августе прошлого года у пары родился ребенок. (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 18.06.2024 06:00

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  1. hammersmith 18.06.2024 07:15 # hammersmith
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  2. mufc1994 18.06.2024 06:37 # mufc1994
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  3. tigerpool 18.06.2024 06:16 # tigerpool
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