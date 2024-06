Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" сделает стартовое предложение по Мартину Субименди. Саудиты манят Эдерсона зарплатой свыше полумиллиона фунтов в неделю. У Матса Хуммельса есть три варианта в Премьер-Лиге. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" готовит стартовое предложение в 37 миллионов фунтов о покупке полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди. (El Nacional)



"Юнайтед" обсуждает внутри своего клуба, будет ли делать новое предложение о покупке защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта. (Sky Sports)



Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон получил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой свыше 500,000 фунтов в неделю. (HITC)



"Атлетико" вступил в борьбу за полузащитника "Челси" Конора Галлахера. (Relevo)



Галлахер готов отказать "Астон Вилле", этот вариант Конора не интересует. (Football Insider)



"Челси", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" контактируют с бывшим защитником дортмундской "Боруссии" Матсом Хуммельсом. (HITC)



Полузащитник "Брайтона" Паскаль Гросс договаривается с дортмундской "Боруссией". (Sky Sport Germany)



"Тоттенхэм" проявляет интерес к правому защитнику "Монако" Вандерсону, который является одним из вариантов "шпор" на случай ухода Эмерсона Рояла. Роял в свою очередь остается приоритетной целью "Милана". (Fabrizio Romano)



"Брентфорд" отклонил предложение "Тоттенхэма" о покупке нападающего Айвена Тоуни. (Football Transfers)



"Вест Хэм" хочет вингера Феррана Торреса, но тот не желает уходить из "Барселоны". (Mundo Deportivo)



"Вест Хэм" проявляет интерес к бывшему вингеру "Тоттенхэма" Райану Сессеньону. (The Guardian)



Исландский вингер бельгийского "Левена" Йоун Дагюр Торстейнссон заинтересовал "Ньюкасл". (Chronicle Live)



"Фулхэм" видит в полузащитнике "Сити" Калвине Филлипсе замену для Жоау Палиньи, который направляется в "Баварию". (HITC)



Другое



Защитник Люк Шоу пропустил тренировку сборной Англии в понедельник. (The Sun)



Стартовый матч сборной Англии на Евро-2024 против Сербии посмотрела рекордная аудитория в 15 миллионов зрителей по телеканалу BBC One. (BBC)



После поражения 0:1 от сборной Англии сербские болельщики принялись скандировать "Владимир Путин". (Daily Express)



Розовая форма сборной Германии стала самой быстропродаваемой формой в истории немецкого футбола. (The Athletic)



Бывший спортивный директор "Арсенала" Рауль Санллехи перешел в "Интер Майами" из МЛС на должность президента по футбольным операциям. (Sky Sports)



Главный тренер "Мидлсбро" Майкл Кэррик назначил на должность ассистента своего младшего брата Грэма. (The Sun)



27-летний нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин сделал предложение своей девушке. В августе прошлого года у пары родился ребенок. (The Sun)