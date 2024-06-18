Хави Симонс открыт к переходу в "Юнайтед"

Атакующий полузащитник ПСЖ Хави Симонс открыт к переходу в "Манчестер Юнайтед", возглавляемый его соотечественником Эриком Тен Хагом.

Минувший сезон 21-летний Симонс провел в "РБ Лейпциг" на правах аренды, забив 10 голов и отдав 15 результативных передач во всех соревнованиях.



Почувствовав вкус к регулярной игре в футбол, Симонс не хочет возвращаться в ПСЖ, однако парижане не собираются продавать восходящую звезду.



Решением может стать уход Симонса в аренду на сезон 2024/25, и TEAMtalk утверждает, что Хави был бы счастлив попробовать себя в Премьер-Лиге.



"Юнайтед" как раз меняет свою трансферную стратегию под приглашение молодых талантливых игроков, однако в борьбе за Хави "красные дьяволы" могут столкнуться с конкуренцией со стороны других клубов, включая "Арсенал", "Челси" и дортмундскую "Боруссию".



Добавим, сейчас Симонс со сборной Голландии выступает на Евро-2024. Решение о своем будущем Хави примет после турнира в Германии.