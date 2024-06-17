Моуриньо заинтересован в воссоединении с Линделефом

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо заинтересован в воссоединении с защитником "Манчестер Юнайтед" Виктором Линделефом.

В данный момент Линделеф находится на пороге заключительного года по своему контракту, который, правда, предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Как утверждает Sky Sport Germany, "Юнайтед" открыт к продаже Линделефа. Вопрос лишь в том, сколько "Фенербахче" готов предложить за 29-летнего шведа.



Если Линделеф уйдет, то "Юнайтед" постарается купить сразу двух центральных защитников этим летом, потому что ранее "красные дьяволы" попрощались с Рафаэлем Вараном.



"Юнайтед" уже сделал стартовое предложение по Джарраду Брантуэйту из "Эвертона", услышав в ответ отказ, а также контактирует насчет Лени Йоро из "Лилля". На радаре у "дьяволов" находятся и Маттейс Де Лигт из "Баварии" с Жан-Клером Тодибо из "Ниццы".