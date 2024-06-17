"Пэлас" потребует за Гехи не менее 65 млн. фунтов

"Кристал Пэлас" готов выслушать предложения по своему защитнику Марку Гехи, начиная с суммы в 65 миллионов фунтов.

После уверенного сезона за свой клуб 23-летний Гехи начал Евро-2024 в качестве основного игрока сборной Англии. Марк произвел крайне приятное впечатление своей игрой против сборной Сербии накануне.



Проявив себя на Евро-2024, Гехи может только увеличить интерес к своей персоне, хотя "Пэлас", как утверждает The Telegraph, не теряет надежд предотвратить уход Марка.



"Пэлас" даже готов обсудить с Гехи новый контракт, чтобы Марк задержался на "Селхерст Парк" еще хотя бы на один сезон.



От заинтересованных клубов "Пэлас" собирается потребовать минимум 65 млн. фунтов за Гехи, у которого остается два года по действующему контракту.



Одним из претендентов на бывшего игрока "Челси" называется "Ливерпуль", который ищет замену покинувшему клуб Жоэлю Матипу.