"Пэлас" потребует за Гехи не менее 65 млн. фунтов

Марк Гехи "Кристал Пэлас" готов выслушать предложения по своему защитнику Марку Гехи, начиная с суммы в 65 миллионов фунтов.

После уверенного сезона за свой клуб 23-летний Гехи начал Евро-2024 в качестве основного игрока сборной Англии. Марк произвел крайне приятное впечатление своей игрой против сборной Сербии накануне.

Проявив себя на Евро-2024, Гехи может только увеличить интерес к своей персоне, хотя "Пэлас", как утверждает The Telegraph, не теряет надежд предотвратить уход Марка.

"Пэлас" даже готов обсудить с Гехи новый контракт, чтобы Марк задержался на "Селхерст Парк" еще хотя бы на один сезон.

От заинтересованных клубов "Пэлас" собирается потребовать минимум 65 млн. фунтов за Гехи, у которого остается два года по действующему контракту.

Одним из претендентов на бывшего игрока "Челси" называется "Ливерпуль", который ищет замену покинувшему клуб Жоэлю Матипу.


Метки Гехи, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2024 22:00

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