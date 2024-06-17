"Вулверхэмптон" опередил "Челси" в борьбе за Педро Лиму

"Челси" проиграл борьбу "Вулверхэмптону" за 17-летнего защитника "Спорт Ресифи" Педро Лиму.

"Челси" вел переговоры о приобретении Лимы на протяжении нескольких недель, собираясь отправить бразильского таланта во французский "Страсбург", свой родственный клуб.



Однако в последний момент Лима выбрал "Вулверхэмптон", доверившись рекомендации своего земляка и нападающего "волков" Матеуса Куньи.



Как сообщает Football.London, Лима обойдется "Вулверхэмптону" в 10.5 млн. евро (8.8 млн. фунтов). Педро официально присоединится к "волкам" по достижении 18-летия, что произойдет уже 1 июля.