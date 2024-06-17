Митрович считает Беллингема лучшим игроком в мире

Нападающий сборной Сербии Александар Митрович заявил, что полузащитник англичан Джуд Беллингем является, возможно, лучшим игроком в мире сейчас.

Накануне именно 20-летний Беллингем забил единственный гол в победном для сборной Англии матче Евро-2024 против Сербии.



Митрович, который прошлым летом сменил "Фулхэм" на "Аль-Хиляль", очень высоко оценивает мастерство не только Беллингема, но и окружающих Джуда партнеров.



"Беллингем — это игрок, о котором говорит каждый, и сегодня он показал, почему. В данный момент он является одним из лучших игроков в мире, если не самым лучшим".



"Но вокруг него много других классных игроков: Харри Кейн, Деклан Райс, Джон Стоунс, Кайл Уолкер. Плюс у них на скамейке много игроков, которые могут менять ход матча".



"Поздравляю их с победой, но мы сосредоточены на себе. Нас ждут два больших матча, поэтому мы постараемся реабилитироваться и подготовиться", — сообщил Митрович ITV.