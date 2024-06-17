"Брайтон" начал переговоры по Саммервиллу

"Брайтон" начал переговоры о покупке вингера "Лидса" Крисенсио Саммервилла.

Саммервилл очень ярко отыграл минувший сезон, забив 20 голов и отдав девять результативных передач в рамках Чемпионшипа.



Однако усилий Саммервилла оказалось недостаточно, чтобы "Лидс" вернулся в Премьер-Лигу. "Белые" потерпели поражение в финале плей-офф Чемпионшипа от "Саутгемптона" и теперь, как ожидается, продадут Крисенсио.



Ранее Саммервилла сватали в "Ливерпуль", "Челси" и "Кристал Пэлас", однако первым свой интерес к 22-летнему голландцу подтвердил "Брайтон", начав переговоры с "Лидсом".



Как сообщает talkSPORT, клуб с "Элланд Роуд" ожидает выручить около 30 миллионов фунтов за свою звезду.



Помимо Саммервилла, "Лидс" также может лишиться Арчи Грея, Вилли Ньонто и Жоржиньо Рюттера.