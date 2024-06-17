"Эвертон" хочет свыше 70 млн. фунтов за Брантуэйта
"Эвертон" отклонил стартовое предложение "Манчестер Юнайтед" по Джарраду Брантуэйту и оценивает своего защитника более чем в 70 миллионов фунтов.
По информации Sky Sports, стартовое предложение "Юнайтед" о покупке Брантуэйта составило только 35 млн. фунтов плюс бонусы.
Несмотря на свои проблемы с соблюдением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, "Эвертон" ответил отказом, сочтя данную сумму недостаточной.
На "Гудисон Парк" считают, что Брантуэйт находится в той же категории защитников, что и Йошко Гвардиол, Харри Магуайр, Весле Фофана, которые переходили в свои нынешние клубы за гораздо более высокие суммы.
21-летний Брантуэйт сыграл 35 матчей за "Эвертон" в минувшем сезоне Премьер-Лиге и был включен в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2024, хотя в окончательный список не попал.
"Юнайтед" собирается приобрести минимум одного центрального защитника этим летом, недавно проводив из клуба Рафаэля Варана.
17.06.2024 18:00
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Последние комментарии:
Походу не допиздеться:(
Ириски свою линию гнут…
Нужно к альтернативным вариантам переходить, чтоб в оконцове не проебаться.
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сколько у них очков отберут на этот раз?))
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Да короче не хотят продавать его. Понятно всё.
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