"Эвертон" хочет свыше 70 млн. фунтов за Брантуэйта

"Эвертон" отклонил стартовое предложение "Манчестер Юнайтед" по Джарраду Брантуэйту и оценивает своего защитника более чем в 70 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, стартовое предложение "Юнайтед" о покупке Брантуэйта составило только 35 млн. фунтов плюс бонусы.



Несмотря на свои проблемы с соблюдением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, "Эвертон" ответил отказом, сочтя данную сумму недостаточной.



На "Гудисон Парк" считают, что Брантуэйт находится в той же категории защитников, что и Йошко Гвардиол, Харри Магуайр, Весле Фофана, которые переходили в свои нынешние клубы за гораздо более высокие суммы.



21-летний Брантуэйт сыграл 35 матчей за "Эвертон" в минувшем сезоне Премьер-Лиге и был включен в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2024, хотя в окончательный список не попал.



"Юнайтед" собирается приобрести минимум одного центрального защитника этим летом, недавно проводив из клуба Рафаэля Варана.