"Эвертон" хочет свыше 70 млн. фунтов за Брантуэйта

Джаррад Брантуэйт "Эвертон" отклонил стартовое предложение "Манчестер Юнайтед" по Джарраду Брантуэйту и оценивает своего защитника более чем в 70 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, стартовое предложение "Юнайтед" о покупке Брантуэйта составило только 35 млн. фунтов плюс бонусы.

Несмотря на свои проблемы с соблюдением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, "Эвертон" ответил отказом, сочтя данную сумму недостаточной.

На "Гудисон Парк" считают, что Брантуэйт находится в той же категории защитников, что и Йошко Гвардиол, Харри Магуайр, Весле Фофана, которые переходили в свои нынешние клубы за гораздо более высокие суммы.

21-летний Брантуэйт сыграл 35 матчей за "Эвертон" в минувшем сезоне Премьер-Лиге и был включен в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2024, хотя в окончательный список не попал.

"Юнайтед" собирается приобрести минимум одного центрального защитника этим летом, недавно проводив из клуба Рафаэля Варана.


Метки Брантуэйт, Манчестер Юнайтед, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2024 18:00

Количество просмотров Просмотров: 344

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. black-sumrak1990 17.06.2024 19:27 # black-sumrak1990
    Походу не допиздеться:(
    Ириски свою линию гнут…
    Нужно к альтернативным вариантам переходить, чтоб в оконцове не проебаться.

    (ответить)

  2. narcot 17.06.2024 18:11 # narcot
    сколько у них очков отберут на этот раз?))

    (ответить)

  3. suddenly 17.06.2024 18:03 # suddenly
    Да короче не хотят продавать его. Понятно всё.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: