Дуран хочет в "Челси", но "Челси" пока не принял решение

Нападающий "Астон Виллы" Джон Дуран в восторге от перспективы перейти в "Челси", но "синие" пока не приняли окончательное решение насчет его приобретения.

Как сообщает Evening Standard, Дуран счастлив в "Вилле", но в то же время его привлекает возможность перебраться в "Челси".



Дуран чувствует, что у него будет больше шансов навязать конкуренцию Николасу Джексону в "Челси", нежели это ему удается в "Вилле" с Олли Уоткинсом.



На "Стэмфорд Бридж" уверены, что смогут достичь договоренности с "Виллой", однако "синие" пока окончательно не решили, что Дуран — именно тот нападающий, которого им стоит купить этим летом.



20-летний колумбиец забил только восемь голов за сезон 2023/24, будучи купленным "Виллой" и "Чикаго Файр" за 14.75 млн. фунтов в январе 2023.