Эствао прошел медобследование и готов присоединиться к "Челси"

Вингер "Палмейраса" Эстевао Виллиан прошел медобследование и готов связать свое будущее с "Челси".

По информации Evening Standard, процедура медобследования была организована для 17-летнего Эстевао в Бразилии.



При этом "Челси" уже договорился с "Палмейрасом", который гарантированно получит за своего вундеркинда 29.5 млн. фунтов. За счет бонусов размер компенсации может превысить 51 млн. фунтов.



Эстевао считается одним из ярчайших талантов в южноамериканском футболе, и готовность "Челси" потратить столь большие деньги говорит о том, что "синие" видят у Виллиана потенциал вырасти в звезду первой величины.



В ближайшее время "Челси" должен подтвердить приобретение юного бразильца по прозвищу "Маленький Месси", который, как ожидается, останется в "Палмейрасе" на следующий сезон.