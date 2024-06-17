Фабрегас: "Фоден должен прибавить"

Бывший игрок "Челси" и "Арсенала" Сеск Фабрегас считает, что полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден должен прибавить после не самого убедительного матча за сборную Англии против Сербии.

Блестяще отыграв минувший сезон за "Сити", 24-летний Фоден получил место в стартовом составе англичан на первый матч группового этапа Евро-2024 против Сербии.



И хотя Англия одержала победу 0:1, лично Фоден себя толком не проявил. По мнению Фабрегаса, игрок топ-уровня должен действовать иначе.



"Во втором тайме они (англичане) глубоко опустились и начали испытывать давление. А мы начали видеть, как Фоден выбивает мяч на 40 метров вперед, не глядя".



"Такого нельзя было увидеть от Хави, Иньесты, игроков самого, самого высокого уровня, в последние 15-20 лет. Ты должен брать ответственность на себя. Думаю, второй тайм был слегка разочаровывающим. Думаю, это правильное слово".



"Думаю, игроки вроде Фодена должны прибавить. Это правильное время для них, чтобы проявить себя на большом турнире при поддержке своей страны", — цитирует Фабрегаса Daily Mail.