Беллингем назвал "чепухой" критику игры Трента в полузащите

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем назвал "чепухой" претензии насчет игры Трента Александер-Арнольда в центре поля.

На стартовый матч Евро-2024 против сборной Сербии главный тренер англичан Гарет Саутгейт решил снарядить в центр поля Беллингема, Александер-Арнольда и Деклана Райса.



После победы со счетом 0:1 Беллингем, автор единственного гола, признался, что присутствие рядом Александер-Арнольда развязывает ему руки. По словам Джуда, Трент "был великолепен" в этом матче.



"Он (Александер-Арнольд) так упрощает мою жизнь, потому что он может так хорошо контролировать игру в оборонительном плане на этой позиции".



"Мне известно, что люди говорят много чепухи, но он так агрессивен в прессинге, и это действительно мне помогло, потому что я могу перевести дух, когда он подключается".



"Думаю, мы хорошо понимаем друг друга при игре с мячом, он всегда хочет играть в позитивном ключе, он всегда хочет играть вперед. Нас воспринимают как игроков, которые, играя таким образом, будут терять мяч, и это нормально. Но мы будем отбирать его друг для друга и продолжим играть. Думаю, он был великолепен", — сообщил Беллингем ITV.